廚餘殺滅病菌 可製環保飼料

利用廚餘養豬可以替代飼料，對養豬業者而言，最簡易且經濟效益十分明顯。現在利用廚餘養豬卻出現非洲豬瘟，農業部下令短期內禁運、禁宰，禁止使用廚餘來養豬。此固然為緊急應變措施，但若就此全面禁止用廚餘養豬，影響將十分廣泛且深遠，必須審慎為之。

相較於飼料養豬，使用廚餘餵養可降低約三成的飼養成本；對於換肉率較低、飼養期較長的黑毛豬而言，若食用飼料則難以維持。再加上飼料的主要原料黃豆、玉米等，近年來因主要生產國烏克蘭的雜糧產量銳減，致使國際飼料成本不斷飆漲，業者更是不堪負荷。廚餘養豬這條路若斷掉了，黑毛豬產業在台灣可能就此消失。

因此，廚餘再利用仍值得推動，但須有完善的措施。農業部若著眼於協助養豬戶以廚餘替代飼料、降低飼養成本，就應積極輔導業者，朝向替代飼料精緻化努力。廚餘可做為替代飼料的原料來源之一，而非直接拿來當飼料。

廚餘可經由脫水後高溫乾燥製成固態飼料，或採液態發酵處理等，藉由處理過程將病原菌殺滅，產製出品質均勻、安全無虞的「環保飼料」。以日本為例，將包括廚餘、廢蔬果、食品廠下腳料及過期食品等，透過調配及高溫處理等方式，製成所謂「生態飼料」。當然，現行的高溫蒸煮方式仍非不可行，但蒸煮設施是否完善、溫度與時間控制是否符合規定，主管機關必須善盡職責嚴密查核。

廚餘雖由清潔隊收取，但堆肥是農業利用，再利用於飼豬須符合農業部門規定。若採厭氧發酵產生沼氣綠能，則需經濟部協助；惟厭氧發酵後的沼渣、沼液用於農田施肥，也須由農業部門配合。因此，廚餘回收再利用要順利推動，必須由環保、農業與經濟部門建立良好合作機制，才能達到有機資源循環經濟目標。