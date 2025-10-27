聽新聞
建立完整廚餘再利用體系

聯合報／ 王福闓／品牌再造學院院長（台北市）
台灣長期以高密度養豬聞名，這波非洲豬瘟疫情不僅引發防疫警戒，更重新掀起「廚餘養豬」的討論。這個沿用數十年的「循環經濟模式」，在防疫風險與資源再利用之間，不得不面對重新定位的挑戰。

根據環境部及其他統計資料來看，近年台灣廚餘回收量每年約在五十至八十萬公噸之間。廚餘主要來自家庭、餐飲業與學校餐廳，部分被用作堆肥、飼料，其他則進入能源化與焚化處理體系。廚餘的產生，本質上反映了食物浪費問題；根據農糧署估算，台灣每年約有二百萬噸以上可食用的食物遭丟棄，折合經濟損失與碳排放則相當可觀。故廚餘的去化並非只是「垃圾處理」議題，而是整體食品供應鏈效率與消費文化的反映。

台灣早期廚餘養豬可追溯至一九六○年代，當時為了解決都市垃圾與農村飼料短缺問題，政府鼓勵農民收集廚餘、蒸煮後餵豬，形成廢棄物轉化為農業生產的循環經濟模式。然而隨著都市化的轉變，廚餘來源愈趨複雜，成分中產生風險的比例上升，也讓防疫與飼料安全的風險提高。

二○一八年中國大陸爆發非洲豬瘟後，台灣即開始強化防檢措施，希望盡量避免外來食物中的問題豬肉，進入廚餘產業鏈當中。規範上，廚餘若要用於飼養豬隻，必須經過約攝氏九十度、持續一定時間的高溫蒸煮以滅菌除病毒。但由於各地設備落差與管理成本高昂，部分小型養豬場仍未落實，導致防疫破口。

這次病例確認後，中央立即啟動「暫停廚餘養豬」的全國性防疫措施，並要求養豬場全面回報飼料來源與消毒紀錄，卻也帶來現實問題；當廚餘不能再用於餵豬，龐大回收量該何去何從？過去全台約三分之一廚餘被用作飼料去化，若全面中止，等於每年新增數十萬公噸廢棄物需重新分流處理；對各縣市焚化廠、堆肥場與能源化設施造成壓力，也增加公共經費負擔。

若廚餘養豬成為過去式，台灣勢必得建立更完整的「廚餘再利用」體系。包括：一、能源化轉型，廚餘可經厭氧消化產生沼氣，再轉化為電力或熱能，回收再生能源，兼具減碳減量效益。二、堆肥與土壤改良，經高溫發酵的廚餘可製成有機肥料，用於農業回田；惟需注意重金屬與鹽分控制，以免影響作物品質。三、昆蟲轉化技術，利用黑水虻等昆蟲消化廚餘，轉化為高蛋白飼料與有機肥，此仍需法規鬆綁與量產化支持。四、源頭減量與食物再分配，透過「食物銀行」等機制減少食物浪費，是最根本的永續做法。

長遠的挑戰在於養豬業的升級與轉型，廚餘養豬是否應繼續存在確是一大難題。廚餘是廢棄物管理與再生能源政策的重要一環，這次疫情既是危機，也是台灣重新檢視資源循環與食物浪費的契機。

