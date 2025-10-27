科技．人文聯合講座／沒有校歌的校慶！

我們時常會聽到舉辦周年慶，如同我們個人生日，每年總會過一次。近日友人參加任教大學校慶，最後沒唱校歌就宣布禮成。會後，他悻悻然打電話給我，對此事深感遺憾，接著高聲唱誦校歌，高亢中透露出失落感。

我們從小念書到步入社會工作，唱過各級學校校歌。某次餐會新竹某女校校長在座，幾位同僚得知老校長同席，隨即聚攏高唱校歌，臉上綻放燦爛笑容。學校的歷史、教育理念以及生活經驗蘊含於校歌中，即使時間多麼無情，校歌總喚起無窮的共同記憶、青春熱情。

子貢欲去告朔之餼羊。子曰：「賜也！爾愛其羊，我愛其禮。」周朝每月初一在太廟舉行告朔之禮，負責祭祀告朔之禮的人，致祭一隻未煮之羊，稱為餼羊。王或諸侯太廟祭祀，接著取出供奉於太廟的政令書，上朝對百官宣布。周幽王、厲王荒廢告朔之禮至西周滅亡，孔子的魯國從第十九任諸侯魯文公姬興起不行告朔之禮。因此，子貢詢問孔子，既然不舉行告朔之禮，何必祭祀餼羊。孔子回答說，你捨不得那隻羊，我在乎的是儀式。

每年七月十四日法國政府在巴黎香榭麗舍大道舉行國慶，總統親臨閱兵，高唱《馬賽曲》。《馬賽曲》是世上樂曲、歌詞最長的國歌，激昂高亢，為典型軍歌體國歌。法國大革命期間，強鄰普魯士、奧地利帝國窺視法國，上尉軍官克洛德．約瑟夫．魯日．德．李爾率領著馬賽志願軍駐紮於史特拉斯堡。四月廿五日、廿六日兩晚，他創作《萊茵軍團戰歌》，接著率軍沿途高唱戰歌開往巴黎，全民熱血傳頌，一七九五年國民公會制定為國歌，一八○九年拿破崙稱帝改採《出征頌》為國歌，拿破崙倒台、波旁復辟，一八三○年七月革命，反抗者重唱《馬賽曲》，新王路易．菲利浦上台嚴禁《馬賽曲》。一八七九年第三共和再次採用《馬賽曲》，一九四一年德軍占領法國期間又禁《馬賽曲》，一九四六年第四共和再定《馬賽曲》為國歌。

一九一一年十月四日大清王朝公布中國史上第一首法定國歌《鞏金甌》，嚴復作詞，採康熙皇室樂曲，歌頌帝國偉大，六日後辛亥革命爆發，金甌再造。中華民國創建，國歌先後分別有《五族共和歌》、《卿雲歌》、《中華雄立宇宙間》，有時同曲兩次填詞，十分紊亂。現行國歌乃是孫中山於一九二四年六月十六日黃埔軍校開學典禮訓詞，一九二八年訂為國民黨黨歌，一九三七年行憲前依據訓令頒布為國歌，一九四九年兩岸分治後中國大陸採取《義勇軍進行曲》為國歌。

國歌大體有頌體與軍歌體兩種，《馬賽曲》是慷慨激昂的軍歌體代表，無怪乎每個復辟王朝或侵略國都加以禁止；清朝《鞏金甌》、民國《卿雲歌》與《中華民國國歌》、英國《天佑吾王》、日本《君之代》均屬頌體國歌，讚頌山河永固、日月恆升，慶典齊唱，凝聚愛國心。

台灣自從政黨輪替後，正副元首唱國歌與否成為檢視國家忠誠的新聞焦點，豈不矛盾。法國社會學始祖涂爾幹指出，儀式感形成社會、凝聚社會。兩千五百年前的孔子與百餘年前的涂爾幹，同時指出儀式背後的實質意義與精神。試問今日大家可還記得自己的校歌，還有那首「國歌」？

