赴陸新規 反映政府無力解決兩岸問題

賴政府不在乎交流，卻堅稱兩岸有管道可以避免誤解及發生戰爭，人民應該好奇兩件事如何可以並存，這可從最近兩事省思。

首先，陸委會官員在記者會稱「羨慕國台辦」，因為國台辦可在臉書開專頁讓台灣人看到，陸委會卻不能在對岸的微博同等開設，因為可能一下子就被封鎖。

此說是想凸顯兩岸制度不同，但這是連對岸自己也承認的事。外界倒想知道，陸委會特地講無法在微博開專頁，是真的有起心動念嗎？當然不是。賴政府主張「兩國互不隸屬」，若開微博專頁可能只會激怒大陸人民、深化衝突。這種發言顯然並非嘗試跟對岸溝通，只是在耍嘴皮而已。

其次，行政院日前訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」（以下簡稱原則），擴大納入學校公務員，從公立大學校長到小學兼任行政職教師者，赴陸都需許可，返台則須通報詳述赴陸事由及行程。根據「原則」，公務員如果未填「赴陸人員返台通報表」、拒絕或未詳實說明赴陸事由及行程等，每一行為態樣將有受到個別論處之風險。

然而，除了所舉未報備案例被媒體批評魚目混珠外，行政院似乎也忘記，人民才是政府的頭家；人民對於賴政府官員赴陸情況卻幾乎一無所知。就以最可能赴陸的陸委會與海基會為例，根據「公務出國報告資訊網」，兩會最新赴陸報告是在一○五、一○六年公布；而海基會官網的「出訪報告」，倒是貼出參與「二○二五年第十二屆成都世界運動會」工作報告。只是再上次赴陸報告，是一○八年參與海峽兩岸著作權（版權）論壇工作報告，卻無法點開。

先不論從海基會今年的赴陸報告中是否可看出該會在兩岸交流中的角色，單就前述的高層官員言行，能維持兩岸溝通管道、解決問題嗎？海陸兩會一直堅稱他們「有管道與大陸聯絡」。最近一次在一一四年十月七日，海基會高層表示，海基會成立卅幾年來，最重要任務就是想辦法化解台海兩岸的各種衝突緊張、避免戰爭發生，讓和平繁榮持續下去，即使現在沒有正式的往來交流，但兩會橋梁仍然存在；強調希望這不好容易建立起來的橋梁可以一直存在，因為有橋梁就是好事情、有橋梁才能溝通與避免誤解。

官員嘴上清楚「橋梁」的重要性，應是知道兩岸交流雖日益減少，但該解決的問題還是頗多。只要看看兩會常警告台人赴陸人身安全、協處台商經貿糾紛案件統計及「台商窗口」服務成果，即可略知一二。

然仔細看那些「成果」統計會發現，其實只表達了人民殷切期待政府解決的心聲，卻並非實際解決疑難問題的統計；不禁讓人好奇其成果究竟如何？如果連日常問題的解決成果都不明確，又如何能肯定未來可避免戰爭發生呢？賴政府不在乎兩岸關係的態度，恐已暗示了其無力解決兩岸問題的現實。