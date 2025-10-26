名家縱論／馬達加斯加政變 遭非洲聯盟停權

東南非洲島國馬達加斯加民眾不滿通膨與貪腐，再加上水電供應受限，於九月下旬走上街頭抗議，總統拉喬利納（Andry Rajoelina）起初不以為意，還前往紐約聯合國大會發表演說。沒想到回國後竟面臨一個動亂擴大難以收拾的局面。在神隱數天後，他已在法國協助下離境，前往杜拜，而軍方則是立刻宣布接管政府。

這是自兩年多前尼日發生軍事政變後，非洲再次經歷非經憲法程序的政權更替，也是自二○一九年以來這個大陸第十次成功的軍事政變，其中除蘇丹外，其餘都出現在法語國家，不同的是馬達加斯加地理位置並不在學者所定義的「政變帶」。

馬達加斯加與南部非洲許多政治穩定的前英國的殖民地不同，它過去曾發生過多次軍事政變或軍人接管政府的情形。較為諷刺的是，這次拉喬利納被推翻，與十六年前他初次取得政權的情境，非常類似。二○○九年，拉喬利納擔任首都市長期間，與主要政敵的當時總統進行政治攻防。他發動群眾進行對政府的抗議，但反遭總統解除其市長職務。首都的青年人及年輕軍官力挺拉喬利納，迫使時任總統交出政權、流亡海外。如今歷史重演。

這次的軍事政變，缺少上世紀必有的「出奇不意元素」，即在沒有任何預警情況下，軍方就突然包圍總統府或其官邸，囚禁相關政府官員，迫其交出政權，隨後宣布新政府成立的慣例。此次當軍方加入示威抗議民眾時，拉喬利納總統大概已意識到情況不妙，因而在十月十二日當天預先警告軍方可能會發動政變，沒想到隨即就由法國專機將他撤離。

許多媒體形容這是Ｚ世代對拉喬林納執政的不滿，他們根本不願意和總統對話，只要求他下台。馬達加斯加的特種行動及機構暨運輸安全司令部這個負責反恐、官員保護、及高風險安全任務的精銳力量，過去曾是拉喬利納上台的推手，但這次不僅放棄職守，反而加入抗議群眾，要求總統下台，隨後並接管政府。雖然馬達加斯加的民眾樂見拉喬利納去職，但非洲聯盟（ＡＵ）卻給予給該國停權的處分。

過去，非洲團結組織（ＯＡＵ）並未對軍事政變採取反對立場，二○○二年ＯＡＵ轉型為ＡＵ，後者明確規定「未經憲法程序取得政權的政府，將被禁止參加聯盟的活動」，因此它在政變發生後立刻宣布對馬達加斯加的停權處分。

過去十多年我們已看到幾次的群眾抗議，導致軍方介入，最後迫使總統交出政權。二○一四年，當時為我邦交國的布吉納法索總統龔保雷面臨群眾抗爭，軍方倒戈情況下，出走流亡象牙海岸。二○一七年，辛巴威長期執政的老總統穆加比與副總統鬥爭失敗，但後者集結軍力反制，再加上民眾抗議支持，迫使穆加比辭職。二○一九年初蘇丹的民眾街頭抗爭，導致總統巴希爾在二月宣布國家進入緊急狀況，但軍方決定站在抗議民眾這方，於四月初逮捕被國際刑事法庭通緝的巴希爾，並與文人合組過渡政府。ＡＵ先是譴責軍事政變，隨後因有抗議民眾死亡，而將蘇丹停權。

布吉納法索因為過渡政府很快通過新憲，取信ＡＵ不必對其停權，它也確實在一年後舉行新的總統大選。或許因為穆加比是辭去職務，因此ＡＵ並未對辛巴威祭出停權的處分，但這項決定是有爭議的，造成觀察家對ＡＵ立場不一致的懷疑。這次ＡＵ對馬達加斯加的停權，若由新的領導人所承諾在兩年內才還政於文人政府的情況來看，應算是正確的決定。

