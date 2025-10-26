星期透視／賴兩岸政策恐遭川習夾殺

日前中共召開二十屆四中全會，通過了國民經濟和社會發展的第十五個五年規劃，這次會議在中美關稅大戰正酣之際召開，各方關注。未來五年不但涉及習近平是否續任問題，還是中國大陸經濟結構調整、以及二○三五年基本實現社會主義現代化的關鍵期，當然，台海是否維持和平，未來五年也會是關鍵。

從四中全會公報以及會後習近平召開對民主黨派人士的座談會，看得出來十五五規劃的兩大重點：一、基本戰略是建設強大國內市場、堅持擴大內需；二、經濟社會發展的主目標，是構建社會主義市場經濟體制，加快高科技自立自強，引領發展新質生產力。這個基本戰略和主目標，將是未來五年中國發展的核心戰略主軸。

過去四十年，中國的經濟發展取得重大成就，靠的是改變之前與西方資本主義國家的對立，轉向融入美國主導的國際經貿體系，以優勢生產條件創造龐大生產力，廉價銷往西方市場。但此一發展策略，在美中貿易戰後已不復可行，今年八月中國對美出口同比減少百分之卅三，迫使北京將以發展為主軸的戰略，轉向安全為主。

十四五時期北京的決策者，已經感受到百年變局的衝擊，強調戰略定力，專注經濟建設，集中力量辦好事。習在和黨外人士座談會上稱，牢牢把握戰略主動，無論外部環境怎麼變化，都要集中力量辦好自己的事，做強國內大循環、發揮舉國體制，實現高水準科技自立自強是高質量發展的戰略支撐。

然而，集中力量辦好高科技和擴大國內大循環的目標設定，卻是背道而馳，前者要求將資源挹注於國家冠軍企業的國企，而後者卻要財富回歸於民；更何況以大躍進式的舉國體制發展經濟所帶來的危害揮之不去，國家大基金與地方融資平台競相投錢晶片業，雖也獲得若干成果，但武漢弘芯、貴州華芯通、成都格芯、南京德科碼等，地方政府為爭取「國家戰略地位」拼命上項目，導致失敗的運動式治理的案例層出不窮，包括光伏和電動車在內的「新三樣」，也都因為投資過盛紅海一片。

這次全會將十四名中央委員和候補委員除名，包括九名解放軍上將，但在遞補十一名候補委員時，卻跳過四名將領。九名將領均為習近平提拔，其中半數出自原駐紮福建的三十一集團軍，和習熟識，部分將領被軍方黨媒指稱喪失政治忠誠，是否有軍隊內部人事派系布局的考慮，值得觀察。

最後，四中全會公報有關台灣的部分言簡意賅，強調推動兩岸和平發展和統一大業。賴清德的兩岸政策主打主權，卻泥淖深陷，日昨人大常委會以反擊台灣地位未定論、強化一個中國原則為由，通過設立台灣光復紀念日。在川習即將會面之際，美國時代雜誌刊文稱台灣是全球最危險的衝突引爆點，要求警惕賴清德的「魯莽行徑」，彭博新聞社稱川普對台灣的支持可能鬆動，有關川習達成重大協議而台灣可能捲入其中的臆測不絕於耳。賴清德的兩岸政策掉入美中兩面夾殺的窘境，不改行嗎？（作者為文化大學國發大陸所兼任教授、陸委會前副主委）