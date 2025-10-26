大屋頂下／台灣光復未定論 假台獨陷入真台獨災難

昨天是中華民國光復台灣八十周年，也是中共新設「台灣光復紀念日」的首發。

在大陸，王滬寧主持中樞典禮，高調引領兩岸同慶「中華兒女的共同光榮」；在台灣，則不但沒有擧行國家級典儀，賴清德更竟然對「台灣光復」未發一語，連幕僚層級原本可從從容容的「台灣光復」四個字都說得連滾帶爬。

你丟我撿。賴清德將可以確立中華民國主體並平衡兩岸關係的「台灣光復」棄如敝屣；習近平則撿起來，以「中國人民光復台灣」超越了「中華民國光復台灣」，將賴清德所棄敝屣化為彎道超車的政治神器。

兩相對照，八十周年的中華民國「台灣光復節」，被中共首發的「台灣光復紀念日」輾壓吞沒。

這是賴清德的求仁得仁？還是求辱得辱？

中華民國光復了台灣，這是兩岸關係最關鍵的歷史與法律事件。中華民國政府領導全體中國軍民（包括中共）抗戰贏得勝利，光復了台灣，且迄今仍依據中華民國憲法在治理台灣。

此一鐵板釘釘的歷史事實及法律架構，是中華民國確立對台灣主權的基礎。若否定中華民國光復台灣，而主張「台灣地位未定論」，那是自毀長城，自掘墳墓。

兩岸的爭議，是在台灣的憲政法統主張「中華民國光復了台灣」，但中共則說「中國光復了台灣」。其實，這是關於「中國定義」的議論，但任何一方皆不能否定「台灣光復／回歸中國」。

就台灣而言，可以主張「中華民國光復了台灣」，也可以說「中國光復了台灣」，因為當年的「中華民國」就是唯一的「中國」；相對而言，中共雖可說「中國光復了台灣」，卻不能否認「中華民國光復了台灣」，且今日真實治理台灣的這個「中華民國」就是當年光復台灣的那個「中華民國」的同一法統主體。

台灣必須站穩在這個歷史與法律的經緯座標上，始能確立中華民國對台灣的主權。

然而，如今賴清德團隊的操作不此之圖，卻是又回到了「台灣地位未定論／台灣光復未定論」，並欲藉以主張「台灣從來未被中華人民共和國統治」。

其實，「中華民國光復台灣」，及「中華民國與中華人民共和國誰來代表中國」的爭議，根本是兩個不同體系的命題。賴清德欲以「開羅宣言未決定台灣最終政治地位」來論證「台灣從來未被中華人民共和國統治」，這完全是風馬牛不相及，成了張飛打岳飛。

就台灣而言，主張「中華民國光復台灣」當然比主張「台灣地位未定論」，更有利於台灣的兩岸博弈。

然而，賴清德終究又回到了「台灣地位未定論／台灣光復未定論」、「只有終戰／沒有光復」的台獨論述架構。

問題是：賴清德這麼胡搞就能實現台獨了嗎？若這麼搞也不能實現台獨，則為什麼要這麼搞？

更根本的問題是：賴清德搞的是「真台獨」或「假台獨」？

一路走來，賴清德的兩岸論述是一盤大雜燴。藏頭夾尾、東拼西湊、顛倒反覆、前後矛盾、左支右絀、進退維谷。

他曾發表高度親善的言語，如「親中愛台」，這樣的語境迄今在綠營頂層人物中無人能出其右。他說「中華民國源自辛亥革命，我是第十六任中華民國總統」，他又說「中華民國是團結台灣的最大公約數」。他曾說：「不會宣布台獨，也不會發起台獨公投。」這形同已是「凍結」了以台獨公投為訴求的《台獨黨綱》。他甚至主張「併購論」，要中共提出統一的條件…。如果賴清德的兩岸操作是在這樣的架構下進行，兩岸的和平競合應是可以期待的。

但是，他卻同時維持與此截然矛盾的兩岸主張。例如「兩國互不隸屬論」，說是繼承蔡英文路線，卻是變造異化了蔡英文路線。

蔡英文主張「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，但直至她卸任仍維持「依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務」；因此可解釋為「在中華民國憲法下，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，此中仍有「一中各表」的空間。唯賴清德至今完全棄去了「依據中華民國憲法處理兩岸事務」的表達，且直至日前接受外媒訪問時，又再度將「兩國互不隸屬」引伸放大到「台灣不屬於中國」，這亦未曾見於「蔡英文路線」的內容。

可笑的是，賴在國慶談話未提「兩國互不隸屬」，有人認為已有收斂，卻不知事後外交部及陸委會又將「兩國互不隸屬」補了回去，校正回歸。這是不是藏頭夾尾、東拼西湊、前後矛盾？

再如，賴清德曾借陳儀深的嘴說「台灣地位曾經未定，但現在已定」，且就在今年八月，外交部及陸委會同日公開宣示「開羅宣言確立了中華民國對台灣的主權」；如今，言猶在耳，卻竟然附和ＡＩＴ「開羅宣言等二戰時期文件皆未決定台灣的最終政治地位」的輕佻放話，而突然又改唱「台灣地位未定論」。這是不是左支右絀、顛倒反覆、進退維谷？

賴清德若連「中華民國對台灣的主權」都不能確立，請問他還能確立什麼？

這樣一個矛盾錯亂、支離破碎的兩岸政策架構，最後呈現在國慶談話中的是楬櫫兩幅戰略旗幟：一、台獨的立場不變。二、迎戰的心態不變。

但是，這顯然是美國的兩岸操作，而不是台灣的正確抉擇。

「台獨立場不變／迎戰心態不變」，這是賴清德要「使美國再度偉大」的投名狀。台灣不反對「使美國再度偉大」，但台灣的核心利益卻是在「定錨中華民國（不是台獨）／共構兩岸和平競合（不是迎戰）」。美國要再度偉大，但不能傷害台灣的核心利益。

如今所見，「台灣地位未定論」的台獨操作，將使美國更加挾持台灣，也更加堆疊中國大陸對台灣的仇恨與敵意，但皆不可能實現真台獨；賴清德唯一的政治目的就是用「內殺型台獨」來撕裂台灣、操作政爭，陷台灣於沒完沒了的內耗與內鬥，這卻是假台獨。

台獨不可能成真，假台獨則是自欺欺人。

邱義仁說：「除非瘋子才搞台獨。」陳水扁說：「台獨做不到就是做不到。」這兩句話應當都在賴清德腦際盤旋了幾十年。因此，賴清德搞的只是為了要操弄台灣內部政治鬥爭的假台獨，甚至成為被美國挾持的假台獨，而不是真台獨。這絕非台灣的救贖，而是死亡的陷阱。

有目共睹，賴清德正在操作自欺欺人的假台獨，卻使台灣陷於「真台獨」所能衍生的「真災難」之中。

玩弄台灣若至喪心病狂的地步，終將招致天誅地滅的後果。