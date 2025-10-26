美言論自由 正被川普踐踏

總部在法國巴黎的無國界記者組織每一年對世界各國進行新聞自由評分。今年美國在一百八十國裡排名五十七，這和美國全球第一的國力不匹配；更和民主、自由立國的美國精神不相稱。美國的排名，從二○一○年的廿到現在的五十七，每況愈下，在川普兩個總統任期內，排名都很後面；今年美國排名五十七，排他前面的，有挪威、英國、台灣（廿四）；也有牙買加、東帝汶，以及很多非洲國家。

川普在這一總統任期，對媒體的砲火更猛，不滿就提出告訴，這在過去美國總統少見。

對紐約時報及記者提誹謗告訴，指控紐時發表很多文章，有惡意失實的誹謗，要紐時賠償一百五十億美元；案子上月遭法官駁回，因法官認為訴狀不是政見發表，請律師改為四十頁以下的版本。對華爾街日報老闆梅鐸提出一百億美元的誹謗訴訟，指控該報藉報導美國淫魔艾普斯坦和信件，攻擊川普，讓他名譽受損，還在審理中。

對ＣＢＳ電視網提出二百五十億美元的高額訴訟，指控ＣＢＳ在採訪前總統參選人賀錦麗時，以誤導方式剪輯發言，傷害川普的競選；案子在年中達成和解，ＣＢＳ支付一千六百萬美元給川普。對ＡＢＣ電視台提出告訴，指控ＡＢＣ電視台新聞報導不實，最後和解，ＡＢＣ支付一千五百萬美元，再加一百萬訴訟費用。

川普也對很多網路媒體提出告訴。比較大的是對YouTube，指控其二○二一年對川普帳號暫停，是違憲的言論審查，最後YouTube同意支付二四五○萬美元和解。對臉書、Ｘ平台提出同樣理由告訴，兩媒體各支付兩千五百萬、一千萬和解。

除了對新聞機構的純民間訴訟外，川普也對公共媒體採取激烈行動，像國家廣播台、國家公共電視，認為他們的報導偏頗，要聯邦政府停止資助。

川普對媒體提告趕盡殺絕，訴訟誹謗要證明有惡意誹謗事實，難度高；川普還是將訴訟武器化。美國大型媒體沒有噤聲，但地方或獨立媒體感受寒蟬效應，在處理川普新聞時怕吃上官司。

川普報復心重，違逆他的追殺到底，所以和媒體訴訟不斷。很多媒體和他和解，並不是媒體有錯，而是要省下龐大的訴訟費用與時間，還擔心川普可能採取行政命令限制媒體運作，對經營不利。

美國憲法有廿七條修正案，第一條修正案，將言論、新聞自由列為不得立法限制的對象；禁止國會立法限制言論或新聞自由。川普停止起訴媒體，相信新聞自由排名會向上提升；但川普無法體嘗「總統有任期，媒體無任期」的思維，未來對媒體的訴訟應還會持續下去。