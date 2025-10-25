若沒光復 那為何放假？

光復節到了，各機關、學校或大企業，大門口上還要不要如同昔日，掛上「慶祝台灣光復節」的牌匾呢？

曾經人們順理成章慶祝台灣光復，政府民間也會興高采烈地舉辦慶祝活動，如今光復節氣氛詭異，公家單位靜悄悄的，民間也好像「偷偷摸摸」地來點零星的演講或表演，深怕「政治不正確」帶來後遺症。

當執政黨宣稱「沒有台灣光復節」時，爭議雖不少，但到現在仍然無解。尷尬的是，今年恢復了光復節放假，既然「沒有光復」，那又為何放假？

一名民進黨友人表示，今年十月廿五日是周六，本來就是休假日，並不是慶祝台灣光復。那就更矛盾了，十月廿四日放假，為的是補光復節的假！這又如何解釋呢？

台灣光復節是國定假日，不像民俗節日可由老百姓自行作主要不要過，然內政部至今也不表態，令大家無所適從。尤其明年的行事曆要怎麼訂，日誌、周曆、月曆等還要印上台灣光復節嗎？還是國定假日嗎？

好好一個台灣光復節，今年真的過得好尷尬！