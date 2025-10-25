拋開「沒出息」心態走大路

台灣光復滿八十年，但至今一路走來，恰好可用近期流行的網路歌曲「沒出息」來形容—因為「島國心態」讓我們愈走愈窄，尤其，昨天對岸通過將十月廿五日設立為「台灣光復紀念日」，更凸顯本來賴政府在今天應該遊刃有餘，現在卻連滾帶爬。

須知，中華民國歷史不僅比中華人民共和國多三十七載，更重要的是，曾體現「民族復興、民權自由、民生樂利」，正如上個世紀末「經濟學台灣、政治學台北」的號召；不只兩岸，就連全球華人皆津津樂道。所以中共最怕的恐不是船堅炮利的美國，而是從前那個象徵希望與榮耀的中華民國。

孰料今天，連逐漸喪失兩岸話語和主導權的藍營都「沒出息」時，從民進黨跳出了「敢說大話」的王世堅。他認為兩岸應該求同存異、和平交流，甚至根本不用怕大陸統戰，因為台灣各領域表現優異，「要統大家來統嘛！他統我們，我們也統人家」。「楚雖三戶，亡秦必楚」，「光復」的真義在於格局、志氣，台灣當前最欠缺的，就是無所畏懼的自信與勇氣。

前幾天獨派團體公布「國家不正常關鍵報告」，認為「台灣最大的不正常就是一個以中國為名的政黨」，至今仍懷抱大中華意識形態；稱「光復節」，更是「台灣再淪陷」的象徵。但請問賴政府把台灣綁定在「第一島鏈豪豬的被害者」位置，將前途交給對我予取予求的美國，難道就算走自己的路？反之，拋開小島偏安心態，以「大國思維」主動出擊，擘畫兩岸和平與發展願景，豈不更有機會，徹底擺脫因附庸他人而有的「四百年悲情」？

台灣光復八十年，展望未來，在歷史制高點上，依中華民國過去政經成就，確實有感召大陸民眾、甚或「光復中華民族」的本錢。問題只在我們是否有自信，能夠開大門、走大路，作個「有出息」的人罷了！