吳敦義擁護九二共識

聯合報／ 林清強／吳敦義南部辦公室執行長（高雄市）
國民黨前黨主席吳敦義。圖／聯合報系資料照片
聯合報民意論壇廿三日「扳回九二共識認知 鄭麗文任重道遠」一文，提及「國民黨自洪秀柱之後的三任黨主席，竟無人敢於清楚承認九二共識這唯一能階段性穩定兩岸情勢的定海神針」，顯有誤解，回應如下：

在洪秀柱後的第一任國民黨主席是吳敦義，他堅持九二共識、一中各表的心跡十分清楚。無論在哪個職務，在任何場合，吳始終明指「一中各表」的「九二共識」，是穩定兩岸關係的關鍵，亦即是對岸所稱的定海神針。

二○一七年五月廿日吳敦義當選國民黨主席，習近平當晚來電致賀，吳也即刻覆電表示謝忱，在覆電中明白指出「期盼貴我兩黨持續深化九二共識，推動兩岸和平制度化，互相尊重包容」；更重要的是，吳在電文強調九二共識的核心「一中各表」的內容說：「在一九九二年，雙方達成兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同用口頭聲明方式作各自表達的共識基礎上，歷經多年努力推動制度化協商，簽署多項協議，從緊張對立到和平發展，成效有目共睹。」

事實上，吳敦義在擔任行政院長期間，就因有一中各表的九二共識，兩岸友善交流達於高峰，不但大批陸客來台讓日月潭的「阿婆茶葉蛋」大發利市，兩岸簽署的ＥＣＦＡ更讓台灣產業大受其惠。以上事實俱在，吳敦義堅決擁護九二共識。

