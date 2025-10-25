光復尊嚴的台灣光復節

今天慶祝台灣光復節，在普天同慶之餘，似乎都只在慶祝領土的光復，但都忘了台灣人的尊嚴也同時被光復了。

一九一四年三月十九日，當時已是日本統治，林獻堂邀請當年日本民權運動領袖板垣退助來台演講並在歡迎會致辭。板垣退助在演講中強調：不能以日本一國來擔負全亞洲之國防（此指日本占領區）責任，陸上軍備可委託中國（如果完全占領的話），海面軍備可由日本來擔當，因此有跟中國人締結親交之必要。此法若要落實，就得從台灣開始，因台灣最接近中國，適合與中國親善融和，故有尊重台灣人、充分保護台灣人生命財產之必要。板垣退助並表示此趟來台，以促成充分同化為目標。

於是在當年十二月廿日，借助板垣退助的聲望和林獻堂的號召下，台灣「同化會」於焉成立。同化會人數曾多達三千多人，連當時就讀台灣總督府醫學校的蔣渭水也號召在校生參加，並在全台各主要城市設立分會。

但是同化會成立不到二個月，即遭台灣總督府以「妨害治安」之名於一九一五年一月廿六日強制解散。當時的同化會是台灣日治時期台灣政治、社會與文化運動的第一次集結。當年成立同化會的目的，在消除日本人對台灣人的差別待遇，換句話說當時是期望台灣人也能被當成日本人看待。結果被迫解散，只能繼續當二等公民。

雖然台灣在名義上是割讓給日本的領地，實際上卻是殖民地。日本當時制定的《六三法》成為台灣總督府獨裁的依據，讓台灣人無法享有日本本地的民主成果。於是林獻堂等人另起爐灶，爭取民主自決，並將廢除《六三法》視為主要任務。因此，自一九二一年起至一九三四年止，前後歷時十四年、共十五次向日本帝國議會提出《台灣議會設置請願書》、由林獻堂率領旅日與在台民眾一百七十八人簽名連署。最後還是一樣，被台灣總督以影響社會治安為由禁止。

此運動雖得到不少日本輿論支持與台灣民眾的同情，但由於失去支持團體（蔣渭水成立的「台灣民眾黨」也在一九三一年被台灣總督解散），加上日本政府的壓制，運動宣布終止。但在此時期，同為日本殖民地的韓國，在一九三○年代日本卻同意其設立了一些類似地方自治的「地方協議會」或「諮問會」，當時林獻堂等台灣民主人士都耿耿於懷。

八十年前的台灣光復，讓台灣人擺脫次等公民的桎梏，恢復應有的尊嚴。八十年後的今天，我們的課綱卻未將殖民的歷史痛楚與先人的努力完整教育給下一代，掌權者還要對日本歌功頌德。