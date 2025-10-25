中美制度分野 將如何影響川習會？

中共四中全會閉幕，並公布新一輪五年計畫，為未來五年中國經濟與社會發展擘畫方向。官方媒體強調社會主義制度在推動國家發展與全球穩定中的關鍵作用。這種表述不僅反映出中國對自身治理模式的制度自信，也再次凸顯中美在政治架構與經濟策略上的根本分野。

隨著即將到來的ＡＰＥＣ與可能發生的川習會，中美根本性的政治思維分野，對於兩國領導者在談判過程中的思路與決策有重大影響，如何從分歧中找到共識？值得後續觀察。

中國的制度優勢體現在政策的連貫性與資源動員能力。五年規畫制度使政策具備中長期穩定性，能在面對外部衝擊時迅速調整方向。相較之下，美國制度雖鼓勵創新與多元競爭，但也容易受選舉周期與政黨對立影響，導致政策方向反覆。

「川普因素」更是雪上加霜：據福布斯統計，自四月以来，川普政府已進行了至少廿四次政策變動，顯示出決策的魯莽與任性，致使財政與貨幣政策協調困難，加劇了市場的不確定性。

《金融時報》對此亦有觀察指出，中國的政策穩定性有助於企業預期管理與產業升級，而美國則因政策反覆，使企業面臨更高的調整成本。英文發行的《香港經濟日報》則分析，美國關稅政策與單邊主義傾向，正在重塑全球貿易秩序，並對新興市場造成壓力。

在經濟表現方面，中國強調內需驅動，試圖擺脫對出口的依賴，並致力發展高科技產業成為經濟增長的新引擎。美國則依賴科技創新與資本市場優勢，在人工智慧與算力領域保持領先，但也面臨通膨壓力與就業市場分化的挑戰。

全球治理層面，中國持續推動多邊主義與對外開放，透過免簽政策、金融改革與對全球南方國家的關稅優惠，釋放穩定信號。美國則因貿易戰與政策調整，被視為全球經濟不確定性的來源。聯合國與世界銀行近期下調全球增長預期，部分原因即來自美國關稅政策的外溢效應。

中美制度分野不僅塑造了各自的宏觀經濟路徑，也深刻影響全球治理格局與市場預期。未來，兩國若能在競爭中尋求協調、在分歧中探索合作，將有助於自身發展，也可以為世界經濟注入更多確定性與希望。

正如古詩所言：「青山遮不住，畢竟東流去」—制度博弈的終點，或許不在於誰勝誰負，而在於能否共同推動世界走向更開放、包容與穩定的未來。