防疫不能只看畜牧場 重點在國門

國內出現疑似非洲豬瘟陽性反應，是首見在豬隻身上驗出的疑似本土案例，震撼全台，但根據中央的檢驗結果，此次分離出的病毒基因與越南流行的重組病毒株極為相近，顯示破口可能來自東南亞、由機場夾帶違禁肉片入境，也讓人重新思考，我們的防疫體系到底出了什麼問題。

事件爆發後，社會輿論多集中在廚餘餵豬、養殖管理與屠宰流向等層面，然而，若回到公共行政與防疫治理的角度，真正重點不在豬圈，而在國門。

非洲豬瘟是一種高致死率、沒有疫苗可防的病毒性疾病。台灣能夠在過去幾年間成功防堵，靠的不是僥倖，而是政府在邊境查驗上的嚴密布防。回顧一一○年八月，關務署在中國大陸進口豬肉製品首次驗出病毒，時任行政院長蘇貞昌立即前往桃園機場視察邊境檢疫，並痛批海關防守不力。那並非作秀，而是清楚傳達「防堵境外傳染」才是防疫的根本。

蘇貞昌上任之初，正值亞洲豬瘟蔓延，他第一時間走訪機場、郵包與快遞檢疫流程，建立跨部會協調機制，整合海關、農政、環保等單位資訊。這樣的作法符合危機治理的「風險前移」思維：在危機發生前預防，在第一線防線建立制度性的防護，而不是檢討豬吃什麼、屠宰幾頭，才是一種治理視野的展現。因為非洲豬瘟若入侵成功，受創的不只是豬農，更是整個畜牧產業與台灣食安信任的根基。

反觀此次事件，農業部至今仍未釐清病毒源頭，邊境檢疫是否鬆懈、跨部會機制是否弱化，都是社會關心的焦點。當防疫從「整體動員」變成「單一部會」的責任，風險管理就容易變成推諉與切割。

如今賴政府面對相似挑戰，卻顯得被動遲疑。從公共行政角度來看，防疫不是口號，而是一套長期制度的維持與投資。邊境查驗的人力是否足夠？檢驗設備有沒有更新？郵包與旅客攜帶品的檢疫是否嚴謹？這些都該是中央政府公開說明的具體數據。

要守住國門，不能只靠農業部。財政部關務署、交通部民航局、衛福部食藥署，乃至地方政府的防疫單位，都必須回到同一張指揮桌上。非洲豬瘟不是單一農政議題，而是國家邊境治理與公共安全的一環。

地方政府同樣關鍵。以台中市為例，應主動強化廚餘管理、屠宰場衛生與養殖場訪查，並與中央保持即時通報。從廿三日卓榮泰院長與盧秀燕市長一同召開防疫前進指揮所會議來看，中央與台中市一起攜手合作，中央負責防國門，地方守社區防線，這樣的垂直協作才是有效治理的基礎。

面對這次疑似疫情，國人要的不是政治口水，也不是部會互相卸責。我們希望看到有能力、有決心的政府，查清源頭、補上破口，並將防疫視為國家安全工程的一部分，而非只在疫情發生後才倉促應變。

非洲豬瘟的威脅，提醒我們制度不能鬆懈、指揮不能斷線。防疫不能只看豬圈，重點在國門；不能只罰基層，重點在制度。唯有中央與地方協力，台灣才能再一次守住國門，也守住人民對政府的信任。