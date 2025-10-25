聽新聞
50天禁令 才能徹底防疫

聯合報／ 林雨森／南投縣政府農業局前局長（南投市）

台中梧棲一處養豬場幾乎已確認爆發非洲豬瘟，檢體病毒核酸呈陽性反應，尚在走完基因定序的程序，這將是首次發生的本土病例。

從十月十日第一次發現豬隻死亡，十四日相關單位及專家勘驗後續死亡豬隻時仍無警覺，直到廿日累計死亡達一一七頭，始作檢體核酸檢測，反應之鈍不可思議！

防疫如同作戰，既已爆發疫情，農業部必須祭出迅速、果決、精準的滅絕對策；一旦這種非常難纏的病毒蔓延，將是一場大災難，不僅產業損失巨大，消費市場也會陷入嚴重的長期失調。

由於當前病毒只匡定在一處養殖場，國人毋須過度恐慌。筆者前任職單位所屬之家畜疾病防治所，專責家畜、家禽之防疫業務，有口蹄疫撲滅經驗；學過生物、遺傳，做過防疫工作，深知病毒始發期，正是撲滅它的最佳契機。謹以專業認知提出滅除非洲豬瘟方法，供相關單位及國人參處。

農政單位對各種疫情皆有一定的因應策略及ＳＯＰ，但不夠保險、尚須堵住可能的缺口，這種思維其實就是隔離改進版。圍堵病毒讓它自行熱死、餓死前，要先了解其生物特性及相關數據：非洲豬瘟是ＤＮＡ病毒引起之高度傳染性惡性疫病，病豬會出現豬體發熱、臟器出血等症狀，以致快速死亡。豬隻感染到發病的病毒潛伏期約三至十九天；病毒存在於環境的時間，常溫下豬糞便約十一天、豬舍約一個月、冷藏生豬肉約一百天、冷凍生豬肉可長達一千天。

以上最關鍵的數據，就是病毒在常溫中最長只能存活卅天，而病毒寄生宿主後有十九天的潛伏期。

農業部在疑似爆發疫情後公告禁運、禁宰及禁止廚餘養豬五天，現要延長到十五天，若十五天到期後就開始恢復市場供豬，這就是可能破口所在！

要知道，這家帶病養豬場在發現死豬後，還續出貨廿八頭豬，且豬舍、人員車輛進出仍在病毒卅天的潛伏期內，若貿然解除禁運、禁宰及禁廚餘養豬，等於和病毒在對賭。

在此提出瘟疫始發期一次性撲滅病毒構想：一，公告前後禁運、禁宰、禁廚餘養豬約五十天，此在考量病毒的體內加體外潛伏期；二，嚴格執行禁制法令；三，豬肉供需失調只有一個多月，透過進口補充，消費者自行調選不同肉品；四，農業部啟動相關貸款及補貼措施，包括短期性補助未能出貨的成豬飼料。

一旦非洲豬瘟蔓延，恐怕過了十年都很難禁絕，吾人就用一時的不便換取更長久的安泰吧！

非洲豬瘟

