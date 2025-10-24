抹紅失效 和中已成為民意所趨

民進黨與趙少康相繼以「抹紅」方式攻擊國民黨與鄭麗文，試圖將任何主張兩岸和平交流的聲音貼上親中、紅統標籤。從社會反應來看，這一套政治操作未能奏效。民進黨以這個戰術主導的「大罷免」導致大失敗；被趙少康指控的鄭麗文當選國民黨主席。民意趨勢顯示，台灣社會開始擺脫恐懼與仇恨的政治操弄，回歸理性與現實；選擇和平、對話、和中，而不是對立、撕裂、媚美。

民進黨長期將抗中做為選舉動員工具，在「大罷免」後出現了明顯的反噬；許多選民已厭倦政府動輒以國安之名壓制異議，或以仇中之姿掩飾內政無能。從輿論趨向可觀察到，愈來愈多民眾認為兩岸和平才是保障台灣安全與繁榮的正途。

鄭麗文當選國民黨主席，正是這股理性回歸的象徵；她主張「敢戰、敢言、敢和中」，代表國民黨不再被「紅帽子」綁架，而能以務實自信的態度面對中國大陸。這不僅符合九二共識的精神，也呼應了台灣多數民眾對和平發展的期待。她主張延續連戰、胡錦濤當年國共破冰的精神，在堅守中華民國憲政體制下，以平等對話推動兩岸和平。鄭並非「急統派」，而是強調建立互信與融合；這種「柔性和中」的主張，反映台灣社會希望透過務實方式化解敵意的共識。

相較之下，民進黨的兩岸與外交政策愈發偏狹。賴政府的媚日與「跪美」路線，不僅使台灣被動捲入美中戰略競爭，更犧牲經濟利益於地緣政治的棋局中。美方最近再度拋出「台灣地位未定論」，形同否定中華民國主權，民進黨卻雀躍呼應，暴露其缺乏台灣主體意識的本質。

台灣民眾已逐漸看清美日並非台灣的保證，正如鄭麗文所言，台灣若能與中國大陸和平共處、互補合作，不僅可穩定區域局勢，更能讓台灣青年在更大的市場空間中發揮才能。「與其媚日跪美，不如和中自強」，這樣的聲音，正在台灣成為新的主流。

和平與交流是兩岸社會的最大共識。根據多項民調，超過七成台灣民眾希望維持現狀、以和平方式解決分歧；這並非親中或投降，而是基於現實與利益的理性選擇。兩岸若能在「九二共識、一中各表」的框架下恢復制度性溝通，不僅可降低誤判風險，也能保障台灣的經濟命脈。鄭麗文當選國民黨主席後，明確表示「九二共識是國民黨基本路線」，並主張在此基礎上推動更深層的對話與合作，以和平為藍圖重建兩岸信任，這正是台灣走出困局的契機。

台灣真正需要的是以自信、智慧面對中國大陸，是讓兩岸在和平與互惠中共創未來，在溝通與協商中尋求和平共存。當民意回歸理性、社會拒絕「抹紅」而趨向和中，台灣才有理性建構的未來前景。