台灣歷史何時能光復？

聯合報／ 張璉／東華大學歷史系退休教授（新北市）

消失廿四年的台灣光復節，今年終於恢復放假，這個歷史翻頁意義重大。然而台灣的歷史是否也該「光復」？

台灣脫離日本殖民的時間已超過殖民，卻仍迷戀殖民、崇拜日本殖民統治者，這種錯亂的「戀殖」心理竄流台灣內部；不在底層百姓，而是掌權居高位者，還有一批知識學閥與文化人支撐，長期以教改與課綱改編為名，有系統的把台灣歷史帶入錯謬的軌道，已達卅年之久。

以水利工程為例，賴清德在感念八田與一的嘉南大圳時，是否更該感念康熙年間在彰化修建的八堡圳，及乾隆時期在台北修建的瑠公圳？稱讚烏山頭水庫建造者時，是否也當感恩道光年間興建台南新化虎頭埤水庫的老祖宗？八堡圳要比嘉南大圳早二百餘年，是台灣人開鑿的第一條水圳；虎頭埤水庫亦早於烏山頭水庫一百年，為何先人的水利建設都「被消失」？

又如文化方面，有人曾說清朝對台灣是消極治理，可知康熙朝在台南設台灣府、隸福建省後第四年（一六八七年），即開辦鄉試科舉，帶動台灣人的讀書風氣，迄至甲午戰爭共計二○八年。此間全台有六十二所書院，另有府學、縣學，先後有卅三位進士、文武舉人近六百人，貢生、秀才更多。足見台灣已從粗野轉為文質社會，民間更積累深厚的儒家倫理與文化，如此推展文教提升文風，消極之說豈可抹去清代的文化貢獻？

再者，十九世紀中葉後，台灣更參與洋務運動，起因是清廷派沈葆楨來台處理牡丹社事件。沈葆楨是洋務運動要員，曾任船政總理大臣、辦過海軍學堂，來台除與日交涉談判外，更把洋務運動帶進台灣，包括軍事設施、築億載金城、建恆春縣城池、置台北府；招募大量閩粵沿海居民來台拓墾，漢化原住民並納為我族同胞。另為打通後山商道，修建北中南縱橫山路，最艱難的莫過於貫穿中央山脈的八通關古道。

沈葆楨未竟的建設，後來有丁日昌、劉銘傳接續完成。只可惜甲午戰敗痛割台灣，所有的成果平白讓日本人坐收漁利。然今天教科書大談日本對台的建設，卻輕忽清朝的功績，更避談日本是在沈葆楨的基礎上展開殖民建設。中小學生僅知日本建設五十年，卻對清朝二百餘年的施政印象模糊，造就如此偏執的歷史教育。

為擺脫台灣與中國的歷史淵源，合理化日本殖民統治五十年，歷史教科書故意將西、荷在台的五十四年，與明鄭及清朝在台經營的二百餘年等量齊觀，一併化約為對台「殖民統治」。其實西、荷僅占台灣南北一小角，做為與明代中國貿易的中繼點，非為統治更非殖民，課綱卻如此解釋。此外，還有專家以血液分析，稱台灣人的血液與北方漢人「淡而遠」，與南島民族「濃而近」云云，雖遭學界駁斥，但類似不實或偷換概念之說仍層出不窮。

卅年了，台灣歷史虛謊、偏執、錯謬地布滿中小學教科書，課綱何時才能光復？

日本 烏山頭水庫 課綱 教科書 虎頭埤 八田與一 億載金城 賴清德 台灣光復

相關新聞

防疫是一場全民生活保衛戰

台灣近期出現非洲豬瘟陽性案例，全台肉品市場暫停屠宰與拍賣五天，這不是單純的行政措施，而是國家經濟面臨的重大警訊；這不只是...

廚餘飼料化 農業部怠惰

台中傳出豬瘟疫情，民進黨立刻見縫插針，將矛頭指向市長盧秀燕，彷彿疫情是地方執政的錯。然而，真正該被究責的，是失職多年的農...

防非洲豬瘟 最該禁的是推諉

台中爆出疑似非洲豬瘟（ＡＳＦ），社會的焦慮可以理解，但真正重要的是怎麼把事做好。這不是單一部會能解決的問題，農業部、衛福...

廚餘養豬難題 台灣能解

台灣再度面臨非洲豬瘟威脅，防疫破口不在邊境，而可能藏在廚餘再利用政策。當治標的管理難以徹底，是否該用創新的環保技術來治本...

台灣歷史何時能光復？

消失廿四年的台灣光復節，今年終於恢復放假，這個歷史翻頁意義重大。然而台灣的歷史是否也該「光復」？

抹紅失效 和中已成為民意所趨

民進黨與趙少康相繼以「抹紅」方式攻擊國民黨與鄭麗文，試圖將任何主張兩岸和平交流的聲音貼上親中、紅統標籤。從社會反應來看，...

