聽新聞
0:00 / 0:00

防疫是一場全民生活保衛戰

聯合報／ 趙哲聖／開南大學資訊傳播學系助理教授（桃園市）

台灣近期出現非洲豬瘟陽性案例，全台肉品市場暫停屠宰與拍賣五天，這不是單純的行政措施，而是國家經濟面臨的重大警訊；這不只是疾病危機，而是生活方式與經濟命脈的危機。因此，防疫不僅僅是政府的責任，而是全民必須共同承擔的生活保衛戰。

台灣人偏好現宰溫體豬與黑豬肉，形成特殊的豬肉文化與消費習慣，但這也面臨需要大量廚餘問題。若廚餘未經高溫處理直接餵豬，就可能成為病毒傳播途徑。專家指出，病毒一旦沿著殘渣管道擴散，將在豬群間快速流竄，引發產業崩盤。台灣必須重新思考飲食與農業習慣，把「廚餘回收」提升為「食品安全與產業防衛」層級，這不只是環保，而是國安問題。

媒體影響的是觀念，而觀念決定行為，因此，宣導方式也必須全面升級。近期政府在防詐騙、公共衛生上曾運用多平台傳播模式，從電視到YouTube、從廣播到短影音新媒體，形成全民共識。非洲豬瘟防疫同樣需要此模式，不能只停留在海關公告或飛機文宣。病毒可能藏在香腸、肉鬆、月餅餡之中搭乘行李入境，因此宣導必須主動走進民眾眼前，透過分眾語言、動畫短片、社群梗圖，強化「一片肉入境，毀掉豬群，後患無窮」的風險意識。

教育端更絕不能缺席。台灣有大量外籍生、新住民、外籍勞工等境外人士，他們對家鄉食品的情感依賴若缺乏防疫意識，可能在返台或收受食品時造成破口。因此，除了大專院校與語言中心應以多語言方式宣導，納入新生訓練與宿舍規範外，勞動部與雇主等相關人士亦應多做宣導。這是共同生活在台灣的公共責任，唯有資訊清楚傳達，才能真正守住防疫防線。

真正的對付瘟病是每個人都能做「防疫超人」，以行動守住台灣畜牧產業鏈。當我們選擇遵守，就是在守護國人健康、避免豬隻遭大規模撲殺、穩定物價與民生供應，也是在守住台灣整體社會的安定與尊嚴。

延伸閱讀

台東縣強化非洲豬瘟防疫措施 27日起禁止外縣市豬隻載運入台東

影／中市府非洲豬瘟「初訪未採檢」延誤防疫？ 農業局長喊冤還原真相

非洲豬瘟衝擊！桃園每日多百噸廚餘 民代憂去化不及

疑爆首例非洲豬瘟…食藥署祭出強硬手段 署長姜至剛表態堅守防疫

相關新聞

防疫是一場全民生活保衛戰

台灣近期出現非洲豬瘟陽性案例，全台肉品市場暫停屠宰與拍賣五天，這不是單純的行政措施，而是國家經濟面臨的重大警訊；這不只是...

廚餘飼料化 農業部怠惰

台中傳出豬瘟疫情，民進黨立刻見縫插針，將矛頭指向市長盧秀燕，彷彿疫情是地方執政的錯。然而，真正該被究責的，是失職多年的農...

防非洲豬瘟 最該禁的是推諉

台中爆出疑似非洲豬瘟（ＡＳＦ），社會的焦慮可以理解，但真正重要的是怎麼把事做好。這不是單一部會能解決的問題，農業部、衛福...

廚餘養豬難題 台灣能解

台灣再度面臨非洲豬瘟威脅，防疫破口不在邊境，而可能藏在廚餘再利用政策。當治標的管理難以徹底，是否該用創新的環保技術來治本...

台灣歷史何時能光復？

消失廿四年的台灣光復節，今年終於恢復放假，這個歷史翻頁意義重大。然而台灣的歷史是否也該「光復」？

抹紅失效 和中已成為民意所趨

民進黨與趙少康相繼以「抹紅」方式攻擊國民黨與鄭麗文，試圖將任何主張兩岸和平交流的聲音貼上親中、紅統標籤。從社會反應來看，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。