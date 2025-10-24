防疫是一場全民生活保衛戰

台灣近期出現非洲豬瘟陽性案例，全台肉品市場暫停屠宰與拍賣五天，這不是單純的行政措施，而是國家經濟面臨的重大警訊；這不只是疾病危機，而是生活方式與經濟命脈的危機。因此，防疫不僅僅是政府的責任，而是全民必須共同承擔的生活保衛戰。

台灣人偏好現宰溫體豬與黑豬肉，形成特殊的豬肉文化與消費習慣，但這也面臨需要大量廚餘問題。若廚餘未經高溫處理直接餵豬，就可能成為病毒傳播途徑。專家指出，病毒一旦沿著殘渣管道擴散，將在豬群間快速流竄，引發產業崩盤。台灣必須重新思考飲食與農業習慣，把「廚餘回收」提升為「食品安全與產業防衛」層級，這不只是環保，而是國安問題。

媒體影響的是觀念，而觀念決定行為，因此，宣導方式也必須全面升級。近期政府在防詐騙、公共衛生上曾運用多平台傳播模式，從電視到YouTube、從廣播到短影音新媒體，形成全民共識。非洲豬瘟防疫同樣需要此模式，不能只停留在海關公告或飛機文宣。病毒可能藏在香腸、肉鬆、月餅餡之中搭乘行李入境，因此宣導必須主動走進民眾眼前，透過分眾語言、動畫短片、社群梗圖，強化「一片肉入境，毀掉豬群，後患無窮」的風險意識。

教育端更絕不能缺席。台灣有大量外籍生、新住民、外籍勞工等境外人士，他們對家鄉食品的情感依賴若缺乏防疫意識，可能在返台或收受食品時造成破口。因此，除了大專院校與語言中心應以多語言方式宣導，納入新生訓練與宿舍規範外，勞動部與雇主等相關人士亦應多做宣導。這是共同生活在台灣的公共責任，唯有資訊清楚傳達，才能真正守住防疫防線。

真正的對付瘟病是每個人都能做「防疫超人」，以行動守住台灣畜牧產業鏈。當我們選擇遵守，就是在守護國人健康、避免豬隻遭大規模撲殺、穩定物價與民生供應，也是在守住台灣整體社會的安定與尊嚴。