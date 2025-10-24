聽新聞
廚餘飼料化 農業部怠惰

聯合報／ 劉珮瑄／博士生（新竹市）

台中傳出豬瘟疫情，民進黨立刻見縫插針，將矛頭指向市長盧秀燕，彷彿疫情是地方執政的錯。然而，真正該被究責的，是失職多年的農業部。

早在二○二一年豬瘟期間，農委會就掌握「廚餘飼料化」的重要性，卻可能因顧慮美國飼料商利益、內部阻力重重而停擺；連時任民進黨立委鍾佳濱、黃世杰都多次提醒，農委會卻充耳不聞。二○二三年升格為農業部後，更是口號有餘、作為不足。如今豬農因政策懈怠而餵食廚餘導致疫情再爆，民進黨卻忙著甩鍋地方，這才是真正的荒謬。

反觀日本農林水產省，早已用廚餘研發出「河內式黑麴液體飼料」，成功預防豬瘟、減少惡臭並提升糧食自給率。台灣農業部若有一半的專業與決心，也不至於讓疫情再起、農民再受害。

豬瘟是防疫問題，不是政治秀。農業部必須面對自己在「廚餘飼料化」的怠惰與錯誤，別再把推行政策不力變成攻擊政治對手的宣傳素材。

