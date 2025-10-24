防非洲豬瘟 最該禁的是推諉

台中爆出疑似非洲豬瘟（ＡＳＦ），社會的焦慮可以理解，但真正重要的是怎麼把事做好。這不是單一部會能解決的問題，農業部、衛福部、環境部、經濟部都各有職掌，地方政府更是前線。防疫考驗的，不只是撲殺速度，而是制度反應與民心安定。這場防疫戰不只是政府的責任，也需要全民的自律與配合。

首先，危機處理要資訊一致、權責分明、反應要快。中央與地方應建立「單一窗口、共同說明」的機制，透過聯合記者會，把檢驗、撲殺、管制與調查的流程一次講清楚，避免訊息反覆、造成信任流失。農業部負責疫情定義與撲殺標準；衛福部負責食品與公共衛生安全，包括校園餐飲與屠宰衛生管理；環境部處理廚餘去化；經濟部則要穩定肉品供應。只有分工明確、協調順暢，行動才不會延誤，防疫才不會破口。

一旦出現疑似個案，就應立即啟動前進指揮所與管制圈，並同時向民眾說明「非洲豬瘟不會傳染人，但會影響生活與產業」的科學事實，穩定社會信心。

其次，邊境和國內兩道防線要一起加強。邊境檢疫要更嚴，凡違規攜帶或輸入肉品都應重罰；國內則應建立「豬隻死亡異常就採樣」的明確規則，只要達到門檻就立刻送驗上報，避免錯過防堵黃金期。

同時要提醒民眾，病毒可能「搭便車」藏在鞋底、輪胎或餐桌殘渣裡，防疫要從自己做起—不帶肉品入境、不買來路不明的肉製品、不用廚餘餵豬，都是守住防線的關鍵。防疫靠制度，也靠全民行動，不靠恐懼。

更關鍵的是廚餘配套。國際經驗明確：歐盟全面禁止以餐廚廢棄物餵豬；美國要求必須經高溫處理後方可使用；日本則發展「廚餘飼料化」制度，將食品副產物經高溫乾燥或加熱殺菌後再製成合格飼料。台灣若要禁廚餘養豬，就得同時把去化管道與替代方案一次補齊。飼料化、肥料化、能源化三管齊下，建立合格處理體系與追溯管理，才能把高風險的廚餘轉化為循環再利用的資源。短期應給予豬農差額補貼，中期則以融資優惠鼓勵民間投資廚餘飼料化設施，長期應納入循環經濟政策目標，由中央訂出各部會明確的成效指標，讓政策執行有數據可以追蹤，也要有責任可以檢驗。

面對非洲豬瘟疫情，最該禁止的不是廚餘，而是推諉。中央要快、要敢負責；地方要實、要說清楚。民間也要齊心，守住的不只是豬，更是農民的生計、餐桌的穩定與社會的安定。政治口水只會消耗防疫能量，傷的是產業與民生。從危機處理到廚餘管理，台灣可以建立防疫制度的新常態。

當政府真正苦民所苦，把制度缺口補起來、把配套補齊，防疫就能從恐慌轉為信任，讓豬農安心、消費者放心，產業與環境也都能更穩，防疫制度也能走得更久、更有韌性。制度與信任也能在危機中重建，讓台灣在一次次考驗中變得更強、更好。