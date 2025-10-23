扳回九二共識認知 鄭麗文任重道遠

鄭麗文算是有驚無險的當選了國民黨主席，這當然值得欣喜；但若仔細思量，鄭麗文勝選不過是國民黨解決結構性問題的一個起始點而已，鄭麗文必須從這個起點開始維持一個穩健的平衡。這個平衡，就是要一方面不斷告訴、教育台灣民眾有關「九二共識」的真相，但又不致引起因無知而造成的民憤，導致二○二八年總統大選敗選。

令人感慨的是，國民黨自洪秀柱之後的三任黨主席，竟無人敢於清楚承認「九二共識」這唯一能階段性穩定兩岸情勢的定海神針；但也正因為這種情況，才使得國民黨完全喪失原先在兩岸問題上的論述優勢。

鄭麗文在給中共總書記習近平的回函中說，她的立場是支持「海峽兩岸於一九九二年達成各自以口頭方式表達堅持一個中國原則的共識」，這種說出當年原文的做法值得讚賞。但必須清楚的是，因為國民黨並未執政，所以鄭的回函效應不足以立即反映在兩岸形勢上。但無論如何，至少這一個重返史實、重歸原汁原味的九二共識，可以是一個止損點，或說是能讓北京認為兩岸有喘息空間。

當然，民進黨之所以敢如此囂張， 絕對與國民黨的前幾任主席脫不了關係。民進黨歷任領導人自陳水扁起，把兩岸於一九九二年十一月三日起，以口頭與電文方式達成的「九二共識」一把推翻；甚至到了蔡英文，更是公然篡改歷史，於二○一九年一月二日撒下彌天大謊，把「九二共識」與中共的「一國兩制」畫上等號，卻從不見國民黨主席帶頭反對。

甚至其後的國民黨主席，竟在華府公開表述稱九二共識「就是沒有共識的共識」。這種國民黨主席，只能助長民進黨的謊言，致使情勢江河日下，最終一發不可收拾。

無論如何，真正的問題在民進黨政府身上，更在「太平洋兩岸」的角力競逐上。今年賴清德的五二○演說與雙十國慶講話，兩度對兩岸政策隻字不提，並不令人驚訝，因為這完全涉及了川普政府乃至川普本人，對兩岸問題的混沌看法。在華府沒有確立本身的政策下，絕對不會允許賴政府蠢動而致使情況失控；但就另方面言，也不能不用賴做為籌碼。

總之，現下華府的態度是嚴禁賴清德毫無意義的挑釁北京；甚至就連最近北京拉下九名極高階的軍事將領，卻並未立即補缺一事，華府都願解釋為是因北京並無立即對台動武的意圖。華府反而擔心北京可能在某種情況下被迫對台動武，致使美國被迫涉入，這絕非當下的川普政府所樂見；鄭麗文當選國民黨主席可能是一個正面的契機。

在這樣的歷史背景與當前情況下，鄭麗文的最大挑戰，是取得在華府與北京互動狀態下的平衡。

之所以說是「互動狀態下」，是因處於華府與北京不斷博弈的情境下；而「平衡」則是指，鄭麗文不致因反對自李登輝晚期開始的台灣分離主義意識、並與之對抗，從而導致國民黨在二○二八年總統大選中失敗。

所以這個平衡點在於：在不導致敗選的情況下，以最大的能量扳回台灣民眾對九二共識的正確認知。鄭麗文此行前景任重而道遠。