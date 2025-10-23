聽新聞
全面清查閃兵問題

聯合報／ 紀情／家庭主婦（台北市）

檢警拘提、偵辦藝人閃兵案，到案藝人均坦承花錢偽造文書，依妨害兵役及偽造文書罪送辦。用不正當方法逃兵，當然要辦，但檢警以重大刑案偵辦，程序似乎過當。

眾所皆知，除了社會重大或矚目案件，最令人詬病的應是層出不窮的詐騙集團，犯罪手段不斷翻新，詐騙金額愈來愈大，受騙人數愈來愈多，檢警單位對此如能加大力道偵辦，應會獲得更多掌聲。

內政部長劉世芳表示，一一二年全體役男免役率高達十六％，由此可見，涉及偽造文書逃兵的情形可能相當嚴重。主管機關應全面徹查，並訂定自首投案期限，期限內坦承犯行者，給予酌減其刑，逾期限而遭查獲偵辦者，則加重其刑，以全面解決逃兵問題。

