聽新聞
0:00 / 0:00
全面清查閃兵問題
檢警拘提、偵辦藝人閃兵案，到案藝人均坦承花錢偽造文書，依妨害兵役及偽造文書罪送辦。用不正當方法逃兵，當然要辦，但檢警以重大刑案偵辦，程序似乎過當。
眾所皆知，除了社會重大或矚目案件，最令人詬病的應是層出不窮的詐騙集團，犯罪手段不斷翻新，詐騙金額愈來愈大，受騙人數愈來愈多，檢警單位對此如能加大力道偵辦，應會獲得更多掌聲。
內政部長劉世芳表示，一一二年全體役男免役率高達十六％，由此可見，涉及偽造文書逃兵的情形可能相當嚴重。主管機關應全面徹查，並訂定自首投案期限，期限內坦承犯行者，給予酌減其刑，逾期限而遭查獲偵辦者，則加重其刑，以全面解決逃兵問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言