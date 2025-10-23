恢復軍事審判 能讓國軍不躺平？

賴清德政府為了遏止現役軍人向敵人宣誓效忠、躺平投敵，國防部將修正「陸海空軍刑法」第廿四條，增訂處罰刑責，並加重「不盡其應盡之責而降敵罪」的法定刑，增訂處罰預備、陰謀犯，並建議將列為優先法案，提請立院通過。

想必國防部發現國軍有此現象產生，且嚴重到關乎國軍忠貞度，才會急急如律令趕快拾遺補缺。早在今年七月卅一日，國防部即呈報政院擬具的「軍事審判法修正草案」、「軍法官人事條例草案」、「軍事法院組織法」及「軍事檢察署組織法草案」等四項法案，並準備恢復「軍事審判法」軍事審判制度，現在再回頭看軍中層出不窮的共諜案，可看出國軍忠貞度問題的確已火燒眉毛。

去「軍事審判法」軍事審判制度，是民進黨推動；現在要恢復「軍事審判法」軍事審判制度，也是民進黨。出爾反爾，變動之快、變化之莫測，完全是看如何騙取選票執政，來決定法之廢除與否，根本無視法為立國家千秋大業永續經營的基石。現在發現「軍事審判法」的制度好用，可以順勢防反台獨勢力擴張，就重拾過去鬥臭鬥爛的法律規章，法無罪，出爾反爾去法者有罪。

綜觀當前忠貞問題，不是恢復「軍事審判法」軍事審判制度那麼簡單，而是民進黨應先廢除台獨黨綱、停止僅將中華民國作為防止中共犯台之擋箭牌的舉措。修了一堆法律，對軍隊「遏止其躺平」、「不盡其應盡之責而降敵」是無濟於事的。賴總統口中的國名，一下是台灣，一下又回到中華民國，國名都給民進黨模糊化了，試問國軍如何忠貞？國名不明、忠心全失，是當然爾。因此，徒然有法，可限制其身體不得轉向，但無法限制及左右其思想；徒法不足以治國，更難以完全禁錮國軍，若戰事一起，是否仍會躺平投敵？

賴總統自上任以來，對兩岸問題中深化對中國大陸仇中行徑，稱大陸為境外敵對勢力，增加兩岸緊張，完全忽視可能成烏克蘭第二的嚴重後果。一味仇中親美，如今不但可能被掏空我半導體產業、摧毀護國神山，還讓台灣兵凶戰危，危如累卵。

而今川普就關稅問題，急於與習近平見面，尤其中共稀土對全球進行管制審核這顆震撼彈，讓美國軍工產業腳步放慢停滯，連帶一般高科技業，受到牽連。美禁運高端晶片，大陸禁運製作高端晶片不可少的一些稀土元素，互抓住對方下體、叫對方先鬆手，可說兩敗俱傷。雖然，即將在韓國舉辦的ＡＰＥＣ，川與習能否順利見面還不一定，卻已傳出川普有意以台灣問題作為交易籌碼，甚至美國是否會進一步敦促台灣與對岸政治談判也未可知，誰又能保證台灣絕對不會成為餐桌上的菜單？親美的下場，一樣可能造成國軍躺平問題，賴清德在兩岸政策上仍能不改弦更張？