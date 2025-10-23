聽新聞
海鯤號研製 正走在存廢十字路口

聯合報／ 郝至順／航太退休人士（台中市）

日昨一位參與經國號ＩＤＦ戰機研製的專家告訴我：「一個不按系統工程規畫與執行的計畫是不可能成功的。」海鯤號ＩＤＳ事前在工程技術、材料科學及系統發展沒有經過嚴謹可行性評估，在有心人士慫恿和馬屁文化推波助瀾下，決策階層貿然拍板定案實屬不當。

海鯤號至今屢傳瑕疵弊端，現在已到最後檢驗時刻，很難再遮掩事實真相，廿日國防部長顧立雄鬆口承認面臨測試與進度延宕。台灣「國防自主」正走在十字路口，再多的說詞無濟於事；海鯤號研製計畫是繼續？還是須勇於斷臂？已到關鍵時刻。

當年ＩＤＦ之所以成功，係因官員誠實面對問題提出解決方案，不是「官大說了算」，更不可能虛偽造假蒙混過關。潛艦與軍機在工程科學和技術含量上有高度相似性，尤其在動力、電子、材料及系統整合方面。潛艦的「聲音戰爭」與軍機的電子作戰，都涉及先進感測與資訊處理技術；精準導航與控制系統的需求，也可共享技術基礎。

飛機及潛艦都特別強調「科技管理與協同合作」，更具備嚴謹的研發策略，以ＩＤＦ為例，航發中心從合作生產、ＯＥＭ、ＯＤＭ到自行研製，逐步建立完整研製基礎與累積技術能力。

反觀，海鯤號ＩＤＳ潛艦的主承造商台船，從油輪、砲艇、二代艦巡防艦等累積建造的技術能量與工程經驗，無法滿足研製潛艦需求，加上主系統及紅區裝備採購受限，成為海鯤號研製最大致命傷。

其次，武器系統研發有關「系統工程」是決定成敗與否關鍵因素。從可行性評估、系統分析到實際計畫評估，乃至最後計畫建案到預算編列都不容虛偽造假或浮誇成果。ＩＤＦ合作廠商評估研製期程約需七年，ＩＤＳ竟自詡五年研製完成，不無悖離工程科學作業與過度誇大不實之嫌。

ＩＤＦ自設計、製造、測試與驗證全程標準化，建立工程技術資料與維修手冊，確保系統供應商及國內民間合作廠商供應鏈體系建構齊全。ＩＤＳ兩年前出廠時，國防部及台船宣稱已建立相關供應鏈體系，然僅就潛艦主機及紅區裝備，日前國防部宣稱仍有多項系統不是「外借」就是用「非正品」替代使用，顯見其重大問題缺失，嚴重影響潛艦品質系統之可靠與安全。

ＩＤＦ研製階段採「矩陣式編組」跨單位協作，國防部、空軍、中科院及航發中心緊密合作，專案人員務必遵守保密與工作紀律，確保每個環節精準到位。反觀專家學者評論ＩＤＳ指揮體系權責不清、責任不明，外界看來屬多頭馬車各自為政，似無法有效解決研製問題。

過去ＩＤＦ原型機驗證通過後，先導生產與量產預算都依法定程序核准，確保專案運作合法、透明，從未聽聞發生任何弊端；ＩＤＳ兩年前已爆發類似醜聞事件，濫用私人顧問、代理商關係複雜、經費支用流向未做合理交代，嚴重破壞政府法令，傷害國家形象。

海鯤號潛艦研製案面對重重困難，能否複製ＩＤＦ成功經驗，不僅關係國防自主與國家安全，也關乎全民信心。海鯤號研製計畫是否繼續並剋期完成，抑或現況結案止損叫停，最高當局應拿出政治智慧做出正確判斷，才是明智之舉。

