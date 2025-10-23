聽新聞
對特權逃避兵役零容忍

聯合報／ 林文寶／高師大事業經營系教授（高雄市）
藝人逃兵，是個人道德的沉淪，還是一場精心編排、眾人合演的舞台劇？當鎂光燈下的偶像以各種理由緩徵、延畢甚至免役，輿論的怒火不僅指向個人，更質疑背後是否存在一個為特權服務的「共犯結構」。這齣戲碼，演員不只一人，劇本更是由制度漏洞與商業利益共同寫就。

在這齣劇中，主角是藝人本人，他們以事業黃金期為由，尋求規避兵役的途徑，但他們並非獨自行動。經紀公司作為利益共同體，為避免藝人因服役造成空窗期的巨大商業損失，常扮演「軍師」角色，積極尋找法律漏洞。此外，配合開立診斷證明的「友善」醫師，以及利用制度漏洞的教育體系，都成為這結構中不可或缺的配角。從扁平足、脊椎側彎、體重異常到不斷延畢的「萬年學生」，每個藉口背後，都可能有一整條協力鏈在運作，共同維護著這盤巨大的商業棋局。

這場戲能上演，關鍵在於制度本身提供了寬鬆的舞台。過去，台灣兵役制度存在兩大漏洞：

其一是「學籍緩徵」，允許在學學生暫緩服役。藝人藉此不斷註冊、轉學、延畢於各大專院校的進修部，將求學變成拖延入伍的手段。有人甚至念了超過十年大學，成為「演藝圈的傳奇學生」，這不僅諷刺了教育精神，更凸顯了制度的僵化。

其二是「體位判定」，部分疾病的判定標準存在模糊地帶，讓有心人可透過短期增胖、減重或取得特定醫療證明來達到免役或替代役的標準。這些制度性的缺陷，無疑為那些有資源、有門路的人，開了一扇通往特權的方便之門。

當明道、阮經天、鄭元暢等一線男星的「延畢」爭議沸沸揚揚，累積多年的民怨終於引爆，輿論壓力迫使政府正視此問題。二○一一年，行政院核定通過「免役延役緩徵緩召實施辦法」，降低了大專以下進修學校的役男緩徵年齡上限，此舉被媒體稱為「明道條款」，精準地堵住了最大的漏洞。

條款生效後，演藝圈的「延畢生」們紛紛「畢業」，乖乖入伍。這戲劇性的轉變強而有力地證明：當結構性的漏洞被封堵，個人的投機行為也隨之改變。這並非個人良心發現，而是共犯結構的舞台被拆除了。

回頭看，藝人逃兵現象顯然不僅是個人選擇，而是一個由商業利益、社會關係與制度漏洞交織而成的共犯結構。它是一面鏡子，映照出社會對特權的默許與公平正義的脆弱。儘管隨著「明道條款」的實施及兵役制度的轉型，這齣荒謬的「閃兵舞台劇」一度被認為落幕，但它留下的警示依然深刻：真正的公平，始於制度的健全與對特權的零容忍。當規則對所有人都一視同仁時，才不會再有下一齣諷刺的劇碼上演。

海鯤號研製 正走在存廢十字路口

日昨一位參與經國號ＩＤＦ戰機研製的專家告訴我：「一個不按系統工程規畫與執行的計畫是不可能成功的。」海鯤號ＩＤＳ事前在工程...

恢復軍事審判 能讓國軍不躺平？

賴清德政府為了遏止現役軍人向敵人宣誓效忠、躺平投敵，國防部將修正「陸海空軍刑法」第廿四條，增訂處罰刑責，並加重「不盡其應...

全面清查閃兵問題

檢警拘提、偵辦藝人閃兵案，到案藝人均坦承花錢偽造文書，依妨害兵役及偽造文書罪送辦。用不正當方法逃兵，當然要辦，但檢警以重...

美中眼裡的蘋果 台怎自保

當美國總統川普口中提及台灣是中國「眼中的蘋果」時，這不僅揭露川普內心深處關於中國對台灣企圖的想像，也讓人不禁反問，對於習...

扳回九二共識認知 鄭麗文任重道遠

鄭麗文算是有驚無險的當選了國民黨主席，這當然值得欣喜；但若仔細思量，鄭麗文勝選不過是國民黨解決結構性問題的一個起始點而已...

