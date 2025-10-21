農業永續 關鍵在制度正義

一百年前的今日，在彰化縣二林地區爆發蔗農抗爭事件，史稱「二林蔗農事件」，凸顯「甘蔗原料採取區域制度」造成壓榨農民的結構性問題，繼而引發全島農民意識的覺醒與組織。台灣糖業的發展曾是日本殖民政府最驕傲的現代化成果，如今回顧這段歷史，不只是過去的故事，更像是一面鏡子，照見當前農業經濟仍未脫離的困境。

日治時期為在台灣發展糖業，總督府設立的「甘蔗原料採取區制度」，使糖廠壟斷收購、農民喪失議價權，形成典型的「買方壟斷」。糖業機械化雖提高生產效率，但利潤流向資本方與政府，農民所得並未同步提升。因此，民間甚至流傳著「第一憨，種甘蔗乎會社磅」的俗諺。這種「資本偏向型成長」的現象，直到現在仍深刻影響台灣農民所得，也就是農民努力耕作，卻難分享利潤。

時至今日，我國農糧產業在產地交易或契作生產關係，買方仍常在價格決定與收購條件上處於主導地位，農民在議價與交易條件上的劣勢仍屬現實挑戰。農民雖非殖民時代的契作蔗農，卻仍面臨資訊不對稱與報酬偏低的現實，農家所得僅非農家所得的八成。政府長期偏重生產補貼與價格穩定，卻忽略了市場結構與交易制度的改革，使「高產量、低所得」的矛盾未曾真正消失。

歷史教訓在於若缺乏公平制度，現代化將淪為新型剝削。未來應建立契作透明平台，推動分潤制度，讓農民與營運主體共享報酬並共同承擔市場風險；同時，應強化農會、合作社與農企業聯盟的功能，提高農民在市場交易或契作生產關係的議價能力。糖業時代的錯誤在於產量與價格皆受制於資方，今日農業必須走向高附加價值與市場共創，以產品差異化及市場區隔，創造市場利基的競爭優勢，取代單純的量產。

此外，政策焦點也應從鼓勵產出轉向支持合作與創新，讓農民不只是勞動者，而是產業的共同經營者。再者，氣候變遷、地緣政治與國際糧價波動等不同變因也提醒著我們，出口導向與依賴單一產業都極具風險。台灣農業應建立內外銷兼顧的多層市場體系，讓糧食安全與農業韌性成為新時代的農政核心。

百年前，二林蔗農要求「公開價格、共同過磅、透明契約」；百年後，這些呼聲仍是公平交易核心精神。糖業的歷史告訴我們：農業的永續，不應只是產量問題，更是制度正義問題。唯有讓農民在價值鏈中擁有應得的分量，台灣農業的未來才可能真正甜蜜。