科技．人文聯合講座／迷霧森林中 田野科學女力典範

聯合報／ 郭瓊瑩
台灣不同海拔的濕地孕育了多樣性的兩棲類生存棲地，這些濕地網絡也留下了許多女性科學家之研究足跡與成果。郭瓊瑩／攝影
台灣不同海拔的濕地孕育了多樣性的兩棲類生存棲地，這些濕地網絡也留下了許多女性科學家之研究足跡與成果。郭瓊瑩／攝影

全球保育界巨擘珍．古德女士日前辭世，各界掀起一波對她的哀悼與懷念。她不僅是科學家、人類學家，更是教育家，尤以身為跨界保育實踐者與倡議者自許。

而其導師路易斯．李基尤獨具慧眼，培育了「靈長類研究三傑」且均為女性─珍．古德、黛安．佛西以及碧露蒂．高蒂卡絲，她們長年投入非洲叢林與亞洲熱帶雨林，進行黑猩猩、大地猩猩以及紅毛猩猩的研究。而李基教授也覺察出女性之特質：堅毅、熱情、敏感，以及一種能與惡劣環境長期於森林中共存抗衡之韌性與信仰。

這些特質支撐了她們一生之投入，佛西在盧安達森林中對大猩猩研究長達十八年，也導致爾後遇刺之悲劇。她的著作「迷霧中的大猩猩」（Gorillas in the Mist）更充分揭露了其身獻荒野之堅持與情懷。

台灣有特殊的雲霧帶生態系，其中孕育了豐富多元的生物多樣性，在此迷霧森林中也有許多台灣女性科學家長年投入田野調查研究。郭瓊瑩／攝影
台灣有特殊的雲霧帶生態系，其中孕育了豐富多元的生物多樣性，在此迷霧森林中也有許多台灣女性科學家長年投入田野調查研究。郭瓊瑩／攝影

珍．古德亦是非典動物科學家，她沒有學歷，卻以長年追蹤觀察黑猩猩之行為與生活史，挑戰了博士學位，儘管其田野觀察方法與將個人感情融入研究備受爭議。惟其跨光譜之投入，也樹立了對單一物種長期研究紀錄之典範，爾後更成為聯合國和平大使，實踐其一生對動物保育倡議傳播之聖職。

上述三位女科學家的田野研究環境均屬偏遠惡劣，且具高風險；而她們離家萬里全身投入異鄉之堅持，更凸顯出「女性」陰柔但剛烈之情操。她們之實踐典範，確也激勵了很多年輕女性研究者投入荒野保護之風潮。

在中央山脈深山中散布著原住民之生活部落與狩獵領域，台灣女科學家進入深山紀錄測繪部落住屋，並協助原材料工法再現。郭瓊瑩／攝影
在中央山脈深山中散布著原住民之生活部落與狩獵領域，台灣女科學家進入深山紀錄測繪部落住屋，並協助原材料工法再現。郭瓊瑩／攝影

在台灣，亦不乏女性田野研究者長年投入偏鄉深山，於不同領域紮根守護物種與棲地。包括研究黑熊的黃美秀，她長年於玉山國家公園核心深山中探索黑熊族群蹤跡；研究蘭嶼角鴞與鳥類棲地的劉小如；研究水獺與演化生態學的李玲玲；研究原住民文化之人類學家，也是台灣民族紀錄片先驅之胡台麗；研究青蛙的楊懿如，致力於兩棲類保育與環教；研究鯨豚生態與演化之周蓮香；長年投入原住民傳統部落住屋調查測繪與保存的建築文化學者盧惠敏等等。

除了學者之外，在風土建築、生態景觀、歷史保存、聲景田調、古道調查…等寬宏領域中，亦有很多女性專業者之足跡，如丘如華、郭中端、徐如林、范欽慧、周聖心、李綠枝等。包括甫辭世的陳月霞，她的一生以影像紀錄文字，書寫忠實記錄「阿里山物語」。

也許這些傑出田野女力之投入成就與貢獻，未必與「靈長類三傑」有直接關係，但其洋溢出之忍受孤獨捍衛環境正義之光輝，卻是一脈相承、殊途同歸。

今日吾人追憶珍．古德女士，也提醒我們，在偌大的國土資源物種保育框架，與生態系修復再生之漫漫長途中，如何借助女性之先天特質與後天專業學養，引領大眾共同保護家園，甚而跨國跨域參與保護星球，此均是兩性平權世界中之無價資產。 （作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）

珍古德

