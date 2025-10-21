閃兵審判 別再罰錢了事

今年六月，王大陸、陳大天等藝人因閃兵，遭新北地檢署起訴。而昨日，檢警又再進行第三波閃兵藝人陳柏霖、修杰楷等之拘提與調查。這些藝人的行為，既未盡國民應盡義務，更辜負其歌迷、影迷之期待。只是，逃避兵役一事，基於現行法制，常以易科罰金了事，實有檢討之餘地。

於裝病逃兵之場合，會涉及妨害兵役治罪條例第四條第二款，即法定刑為五年以下有期徒刑之以不正方法變更體位罪，而因此等變更體位，亦可能涉及刑法第二一○條，即法定刑為五年以下有期徒刑的偽造文書罪。惟因行為單一，故最終僅能從妨害兵役治罪條例第四條之一罪來論處。

此外，如此罪名，除檢察官可為緩起訴外，就算起訴，過去也幾乎都判處六個月以下有期徒刑或拘役，且法院也會同時宣告得以一千元、二千元或三千元折算一日來易科罰金，總讓人有花錢了事之感。又，依兵役法第三條第一項，我國除役年齡為卅六歲，這也代表即便被發現逃避兵役，只要超過卅六歲，亦毋庸再服兵役，就更注定以金錢換自由之結果，致使司法天平嚴重傾斜。

故為避免刑事司法淪為有錢有勢閃兵者之保護傘，對於刑法第四十一條第一項，以最重本刑五年以下有期徒刑之罪而得易科罰金之規定，似有修法將之降為三年以下有期徒刑之必要性。惟此乃涉及刑法架構之更動，非僅能以某一犯罪類型為考量，就難於短時間修正，致必須依賴司法者於具體個案來調整。

換言之，在妨害兵役的案件，即便法院要判六個月以下有期徒刑或拘役，就不應一律宣告得易科罰金。尤其是閃兵者，若已過除役年齡，就更不應給予得易科罰金之刑罰優待，否則，就會落實以金錢買自由之指摘。

而不宣告得易科罰金，也不代表閃兵者一定要入監服刑，因依據刑法第七十四條第一項，受兩年以下有期徒刑、拘役或罰金者，法院仍可宣告二到五年的緩刑期間，且依同條第二項，亦得命其履行一定事項，如向公益團體為四十至二百四十小時的義務勞務。如此的判決，既符合再教育之目的，更能免於以金錢換自由之質疑，也能在實質上，達到與服兵役或替代役相等同之效果。

當然，防止閃兵，不能光靠刑法，更重要者，還是兵役制度的全盤檢視。如對於免役體位的標準，就必須隨時更新，不能過於寬鬆，特別是除役年齡，從原先的四十五歲，降到四十歲，再降到卅六歲，既與現今國人的健康狀況不符，亦讓人有可乘之機。故當務之急，或應先將除役年齡往上調升，以免使人有僥倖之心。同時，如何強化服兵役，不僅是應盡義務、更是無上榮耀之全民意識，亦應是國防部責無旁貸之責任。