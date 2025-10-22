兩岸關係不改善 台灣已近黃昏

十月廿一日台灣民意基金會公布最新民調顯示，全台仍有過半民眾不滿賴清德處理國家大事的方式；該基金會董事長游盈隆分析認為，賴清德在大罷免大失敗後的三個月，民怨依然高漲，不贊同者高達五成二五，換算約一二三三萬國人不滿意，整體聲望仍在低檔徘徊。過半民眾不滿賴清德執政，應與他多次說過要朝野「和解」、「團結」、「兩岸對話」，實際作為卻背道而馳有關。

鄭麗文當選國民黨主席，應當是賴向在野黨遞上橄欖枝的絕佳機會，可惜僅送來一盆未署機關與職稱的「高票當選」花籃，也沒有致電恭賀。賴又在僑委會議致詞時以舉例方式形容稱，不可能因為接受侵略者的條件，如接受九二共識、一個中國原則等，就有辦法得到和平。賴清德此一說法，將九二共識與「接受侵略者的條件」畫上等號，繼續操弄抗中保台、抹紅在野黨，只會加劇兩岸關係繼續惡化。

展望未來，賴清德將繼續高舉抗中保台、零和對撞的兩岸政策，將親中、投共、賣台連結在一起，即使鄭麗文重提九二共識，主張兩岸對話、和平、維持往來，也會被貼上紅色標籤。將抗中簡化為對大陸人民的仇恨、對中國文化或語言的排斥，及對任何涉及大陸的事物極度反感。這種政治操作只會使台灣社會繼續產生強烈的身分焦慮，陷入標籤他者、排除異己的「抗中」漩渦。

美國知名智庫蘭德公司近日發布報告指出，呼籲華府在履行對台灣承諾之際，也能利用其影響力確保台灣的行動，且不加劇與中國大陸的緊張關係、破壞兩岸安定。儘管大陸對台軍事活動和言論增加兩岸緊張局勢，但該智庫作者們認為「台灣政治領袖的活動也是如此」，並舉例賴總統多次對大陸發表強硬言論，招致對方強硬回應。

又據日本經濟新聞近日報導，台灣近年來接觸多國，亟欲簽署ＦＴＡ，卻都遭到貿易夥伴的「冷處理」和已讀不回，就連已結束諮商、只待簽署的加拿大，都遭延宕半年，令人憂心未來前景。另一個重大的經貿戰場就是「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）。雖然我國經濟體質比一些成員國都夠格加入，兩岸問題卻卡住了台灣加入。

回顧馬政府主政時期，因有九二共識的政治基礎，使兩岸關係和緩，在北京默許下，我方和新加坡、紐西蘭簽署了ＦＴＡ。二○一○年「馬蔡辯論」兩岸ＥＣＦＡ，馬英九主張要「從大陸走向世界」，蔡英文卻堅持「由世界走入中國」；如今誰是誰非，答案已經明朗。二○一六年蔡英文主政後兩岸僵局加劇，ＥＣＦＡ也日益衰退，台灣既無力從大陸走向世界，亦難由世界走入中國。

蘭德公司與日經的報導皆揭示，若兩岸關係無法好轉，即便目前台灣資通訊業和股市一片榮景，亦極可能是「夕陽無限好，只是近黃昏」。若賴執意不改善兩岸關係，繼續毫無理性的抗中，恐讓台灣存活在大國予取予求的死胡同中。