高市「閣外合作」暗潮洶湧

日本迎來首位女首相，高市早苗在公明黨退出執政聯盟後，轉向結盟維新會而突圍當選，預告著不穩的新時代開局。其挑戰不只是外交與經濟復甦，而是如何在失去公明黨支撐後穩住權力重心。

維新會借鑑泰國前進黨的做法，只合作不入閣。表面保持在野獨立，實際以「政策協定」參與執政運作，策略看似靈活卻脆弱。高市為確保政權運作，將技術性任命維新會遠藤敬為首相輔佐官；雖非大臣職位，但能深入決策核心並保持監督與距離，是「不入閣而入局」的權力精算。

維新會的崛起，源於大阪與東京的結構性失衡。關西長期經濟停滯、地方財政困頓，猶如日版「城市鐵鏽帶」，反射對中央集權下資源配置失衡的不滿。削弱東京制霸、重塑地方自治的「大阪副都」構想為其一貫訴求；與高市合作除為「壯大大阪」踏出一大步，更是權力版圖的翻修。

這也是派閥權力的再平衡。自民黨內對結盟意見分歧，部分保守派視為「變節」，擔憂維新會乘機滲透，削弱自民黨的主導權；維新會亦有裂縫，務實派希藉此躋身中央，激進派則警惕被收編而失去反體制形象，「太靠近自民，維新就不再是維新」。

「閣外協力」的新實驗，表面穩定，內裡暗潮。既是修憲與防衛升級的共識平台，也是地方分權與政治改革的鬥爭場域。維新會力主削減國會議席、改革比例代表制，將削弱中小黨勢力而挑動政黨敏感神經；公明黨等或將全面反彈，一旦成真將成為日本政治板塊分水嶺。

現今永田町（日本國會、首相官邸所在地）的姿態像是「高市需要梯子，維新會需要平台」。穩定政權和藉資源擴張版圖，雙方同床異夢；兩者相互依存又彼此戒懼，埋下走向未來的不確定性，使得底色並不浪漫。自民黨長年在公明黨承擔「外交剎車盤」角色下，以平衡強硬派；如今維新會取而代之，方向將右轉。其主張將釣魚台列嶼爭議提交國際法庭、強硬抗中且修憲立場激進。若真成為國策，日本在東亞的戰略定位恐將根本轉變。

高市早苗秉承安倍晉三「台灣有事等於日本有事」的安全觀、深化日台同盟與「非紅色供應鏈」主張，在半導體、能源、ＡＩ等領域，與台灣或將更緊密合作。此政策有兩層意涵，外交偏向「防衛性同盟」，若台海情勢升溫，日本可能將更加主動介入；在經濟與供應鏈安全上，將台灣定位為抗中的可信夥伴。這對台灣是機遇亦是挑戰，但在複雜的中日台三邊戰略中能否平衡，仍為未知數。

高市政權的穩定，將取決於她能否在保守與改革、中央與地方、區域穩定與激化之間找到一條可行的中線。否則，這場「閣外合作」終將成為「閣內的陰影」，在日本政治史留下又一次短暫的政權幻影。