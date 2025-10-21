國民黨應堅持「和陸」 團結抗抹紅

新當選國民黨主席的鄭麗文受訪，被問及黨內有部分同志憂心國民黨從中間藍變「紅統」，恐不利明年地方選戰。鄭麗文表示不知為何會有這樣的擔心，這次黨主席選舉過程中，每位候選人都說「我是中國人」，她的兩岸主張言論一貫，也禁得起考驗；抹紅就是網攻和民進黨唯一的招，他們缺乏想像力，就用廉價的標籤扣紅帽，太低估選民智慧。

在當前台海兵凶戰危的局勢下，國人對兩岸和平的呼聲日益強烈，連一向主張抗中反中的賴清德總統，在近期的講話中也減少激化兩岸緊張的言論，甚至宣稱願與對岸對話。然而不管台灣是否願意，想與中共當局恢復對話就必須面對「一個中國」；毫無交集的結果，就是民進黨執政九年多來的兩岸僵局，還讓國防預算屢創新高。

九二共識的「創造性模糊」在過往確實行之有效，但這個「和陸良方」近十年來在民進黨惡意「抹紅」下，被台灣多數民眾排斥。如何讓藍營同溫層以外的國人重新理解、接受九二共識及國民黨的兩岸路線，是鄭麗文上任後的當務之急。

然而國民黨內竟有一些聲音附和綠營的抹紅，將鄭麗文的兩岸路線貼上「紅統」標籤，如此親痛仇快的言論實在令人難以苟同。縱觀我國法規，中央政府遷台後歷經七次修憲，憲法增修條文前言明示「為因應國家統一前之需要」，第十一條將中華民國固有疆域分為「自由地區」與「大陸地區」；兩岸條例第二條第二款將大陸地區定義為「台灣地區以外之中華民國領土」，兩岸條例施行細則第二條亦規定大陸地區係「指中共控制之地區」。

由此觀之，鄭麗文的兩岸主張完全符合我國憲法增修條文的規定與精神，並不存在所謂親中或紅統的問題。鄭麗文依憲法主張自己是中國人，堅持以九二共識為基礎與中共當局交流對話、追求兩岸和平，何錯之有？鄭麗文的「和陸」路線，不僅符合憲法及國民黨黨綱，更是解決當前兩岸僵局、降低台海衝突的必要之舉。國民黨內質疑鄭麗文紅統立場的部分人士，難不成是跟主張「中華民國憲法是災難」的賴清德總統站在同一條船上嗎？

面對綠營一貫的抹紅認知作戰，若不設法改變台灣的輿論環境，國共對話勢必讓國民黨再陷失分泥沼。在兩岸走向戰爭或和平的關鍵時刻，國民黨不該拿香跟拜民進黨的兩岸路線，而應團結一致捍衛新任主席的主張，積極向國人闡明抗中路線的弊病與危害，並凝聚台灣主流民意，讓「和陸」取代抗中成為主流民意，才可能讓民眾黨及其支持者情願接受「藍白合」，為二○二八年政黨輪替打下堅實基礎。