鄭麗文能成為強勢黨主席？

自二千年後迄今廿五年，除了馬英九執政的八年，其餘均是民進黨執政；二○二八年國民黨能否拿回政權尚在未定之天。過去國民黨以黨領政時代，總統除嚴家淦外均兼任黨主席，然終止動員戡亂迄今的卅四年，歷任總統仍兼任所屬政黨主席。就國民黨來說，在朱主席時代，各界早已嗅出同黨直轄市長甚至立委的自主空間；易言之，甫當選黨主席的鄭麗文，有無可能成為「強勢黨主席」，殊值玩味。

迄今，國會議長當選總統者並無前例，由直轄市長轉戰而當選總統者居多。但隨著民意高漲，以國會為運作核心的「內造政黨」已愈為成形；否則大罷免失敗，何以柯總召仍不動如山？或許精於盤算的民進黨早已嗅出此趨勢，否則何以在現今少數執政結構下，面對立法院多數的反對黨聯手通過的重要法案，仍不斷以覆議干擾，即使失敗仍執意透過憲法訴訟解決？甚至司法院不惜祭出一一三憲判字第九號，以對抗立法院的立法形成權，反較釋字第五八五號載明立法院「享有一定之調查權」限縮、大開倒車。

當年馬王政爭，最後經司法訴訟解決，王安然下莊已有前例，以國會為核心的內造政黨實已成形。至於黨主席之角色，過去國民黨以黨領政，至朱主席時代已然式微。甫當選主席的鄭麗文，為自二○一六年洪秀柱當選主席以來得票數最低、得票率次低者。黨主席的角色挑戰巨大，目前掌握國會黨團的立院黨團總召，必須與黨主席相互尊重、充分溝通，否則恐兩敗俱傷。

回到民主政治一人一票、每票等值的根本，及法規範位階之思維，黨意與民意之間，愈接近、落差愈小者，愈有在各級公職選舉獲勝的可能性；更何況今天的國民黨，不論是黨內權力配置或是實務運作，事實上已非剛性外造政黨，卻仍保留了傳統由黨員直選主席的封閉投票方式，候選人若無軍系背景則大吃悶虧，豈可視而不見？在各級公職選舉乃至總統大選，選民結構當然非此黨員結構呈現的比例，有何應對之策？國民黨已到非理性面對不可的時刻了！

隨著網路時代發展，掌握網路話語權者得選票，但網路聲量不見得等於能力，攻擊戰力也不等於作為能力。馬上打天下者，未必能馬上治天下，觀諸民進黨的困境可知。此次國民黨主席選舉，少見對招募年輕人注入新血、政黨短中長程的理念及具體做法，卻像總統選舉一般大談兩岸。兩岸關係的敏感神經，如何從雲端拉下、轉換為未來公職選票，是對鄭麗文的莫大考驗。

另外，馬執政時代遭大力挑戰的服貿、貨貿等問題，於今應如何解決？如何整合黨內各方勢力，走出最大公約數的路線？未來如何與民眾黨合作繼續取得國會多數，掌握立法優勢？在在均需縝密的策略與包容之大度方可成事。網路ＡＩ時代，不止打選戰，不止黨內、社會、經貿、文化治理，身為最大反對黨的主席的鄭麗文，都準備好了嗎？