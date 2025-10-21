國際企業vs.公共利益 輝達案給「新型治理」的試煉

輝達有意在北士科園區設立先進研發與運算基地，市場與政界皆高度關注。對台北市而言，這不僅是一項投資計畫，更是城市治理、土地政策與國際資本如何在地化的關鍵考驗。它觸及的核心問題不在招商速度，而在治理智慧；考驗政府如何在吸引國際企業與維護公共利益之間，取得穩健而透明的平衡。

輝達案凸顯了全球資本流動下的城市競爭格局，外資的進入確實可帶來技術溢出與就業效益，甚至提升整體產業鏈的附加價值。然在都市土地稀缺的情況下，政府若過度讓渡公共資源以交換投資意願，反而可能造成「租值化」現象，亦即資本獲取土地增值的剩餘權益，而城市卻失去長期治理的自主性。這就是經濟政治學的「剩餘財產權」分配問題—當制度設計未能事先界定公共與私人之界線時，利益最終將由談判權較強的一方取得。

北士科園區是台北市產業升級的重要布局，自都市計畫改制以來，市府期望藉由智慧製造、ＡＩ與半導體聚落帶動新一輪經濟動能。然當國際企業進駐時，也同時帶來外部性挑戰，包括土地價格與租金上升、交通壓力增加、居民居住權受擠壓等。城市治理的核心不在於招商的「量」，而在於公共利益的「質」。政府應確保開發過程中的透明性、可監督性與在地回饋機制，避免重蹈過去開發案「公共資源私用化」的覆轍。

輝達案也象徵「新型治理模式」的試煉，面對全球化資本，地方政府不再只是招商的推銷者，而應成為談判規則的設計者。招商條件應明確列出在地研發比重、人才培育、供應鏈連結與永續承諾。例如，可以要求企業投入一定比例的研發經費投入與本地大學合作，或建立共享實驗資源平台，讓國際投資真正成為地方創新的催化器，而非單純的資本占位。

再者，城市治理的韌性還取決於制度化的公共審議，輝達案涉及的土地屬性、開發權移轉與環境影響評估，皆應公開透明，讓社區與專業團體得以參與。當代治理已不再是「政府主導–企業跟隨」的單線結構，而應是「政府–企業–市民」三方共治的網路。唯有如此，外資進駐才可能兼顧經濟效益與社會正義。

更長遠地看，輝達案應被視為測試「國際資本與地方自主」的試金石。全球ＡＩ產業正快速重組，各國競相爭取供應鏈環節，但在地城市若忽略自身的長期策略，極易陷入「追資本而失治理」的困境。北市若能藉此建立透明談判規範、公開資訊平台與永續產業導向，則未來不僅能吸引更多外資，也能以制度化解疑慮。

招商從來不是競價，而是治理的藝術。輝達若落腳北士科，將成為台北轉型的新起點；但若缺乏制度保障與公共監督，也可能成為下一個城市不平等的源頭。政府要以開放的姿態引進國際資本，更要以堅實的制度確保公共利益。唯有如此，北士科的故事才不只是個投資新聞，而能成為城市治理成熟的象徵。