科技．人文聯合講座／從海洋到華爾街：價值與影響力的勝利

十月十六日，隨著納斯達克開市鐘聲響起，奧丁丁集團（OwlTing Group）創辦人王俊凱站在華爾街中央，以一句「我出生在台灣一個小小的漁村—八斗子」開場。那一刻，不只是他個人夢想的實現，更象徵一個來自海邊的孩子，將台灣新創精神推上世界舞台。

王俊凱在演講中提到外公是位漁夫，無論風浪多大，總能在黎明前帶回生活的希望。這份「無懼」精神深深影響了他，也成為創業路上的信念。從區塊鏈溯源到全球穩定幣支付，他將理想化為行動。從哈佛ＯＰＭ課堂到納斯達克鐘樓，他帶著台灣精神走向世界，證明勇氣與信念能穿越市場巨浪。

這次上市不同於一般首次公開募股（ＩＰＯ），奧丁丁採用「直接掛牌」方式，不發行新股、不募資，而是讓現有股東股份直接公開交易。這象徵公司財務穩健、治理透明，也展現高度市場信任。OBOOK Holdings Inc.以每股十美元開盤，盤中最高達九十美元，最終收於五十五點五五美元，上漲逾百分之四五○，市值約四十九億美元，創下台灣新創在國際資本市場的紀錄。

這場成功並非投機，而是信任與制度的勝利。OwlTing旗下OwlPay平台以「合法合規」為核心，取得美國卅七州ＭＴＬ支付執照、歐盟與日本支付牌照，構建跨國營運體系。其穩定幣支付技術能在法規框架下穩定運作，使「去中心化」與「信任監管」並存。從旅宿平台到金融基建，奧丁丁不只是技術創新者，更是制度參與者。

我與王俊凱在波士頓大學研究所相識，見證他從草創期的困境，到疫情下轉型，再到登上華爾街。每次面對市場挑戰，他都以前瞻思維調整。當市場由投機轉向法遵，他果斷帶領團隊轉型至全球支付基建。這種決斷與韌性，是創業家精神的最佳詮釋。他常說：「創業不是找題材，而是找答案。」唯有持續學習與修正，企業才能走得更遠。

真正讓奧丁丁脫穎而出的，不只是技術與策略，而是其背後的價值觀。在資本市場追逐短期報酬的年代，王俊凱提醒世人，經營者的任務不應只是獲利，而是創造長遠價值與社會影響力。他照顧重病員工家庭，長期資助偏鄉學童教育，讓企業成為社會的穩定力量。這樣的領導展現誠信與共好，也呈現他對「永續」的理解—企業若能讓他人生活變得更好，才是真正的成功。

奧丁丁以行動證明，永續與社會責任不是成本，而是競爭力的根基。當市場崇尚短期成功時，他選擇堅持誠信；當外界關注估值時，他關心的是價值。這樣的思維，讓奧丁丁成為台灣新創的國際典範。

王俊凱曾說：「我們的人生有許多包含『金錢』的重大決定，每一次我們都該權衡輕重、多方面參考，也盡可能避掉自己的盲點與不必要的執著。然而有些東西是初衷，也是必要的堅持…」這段話不僅道出他的人生哲學，也展現現代企業應有的態度—在不確定與利益之間，仍要守住初心與道德界線。

從八斗子的海風到華爾街的鐘聲，這是一場以勇氣起航、以信任落地的旅程。奧丁丁的成功提醒我們，企業的力量不在於股價，而在於能否為世界帶來更公平、更永續的未來。真正的經營者，不只追求盈利，更追求影響；不只創造財富，更創造意義。當台灣企業以這樣的價值觀走向國際，我們看見的，不只是距離的跨越，而是價值的昇華。

（作者為中國文化大學法律系教授兼永續創新學院院長）