鄭麗文能否一鞭先著 造福台商台生

國民黨主席選舉結果出爐，由「年輕」世代鄭麗文出線，輿論認為是國民黨員求新求變、未執政悶太久，甚至是傳統老一輩黨員也轉向支持鄭，才招致郝龍斌落敗。鄭出線當選的簡單結論，無庸置疑就是黨意「求變」大過「求穩」的具體展現。

選舉結束，討論新主席出線之選民結構已非重點，新主席的作為才是應關心所在。兩岸關係從馬英九的「黃金八年」，蔡英文上任後停滯八年，賴清德又加速冰凍一年半，鄭麗文是否能在兩岸論述有所突破？鄭能開創不同於執政黨的積極兩岸作為？鄭能否解凍兩岸僵局，除了國民黨員關心外，更是關切兩岸關係發展的台灣民眾關注之焦點。

其次，鄭麗文必然了解即將到來的二○二六地方選舉和二○二八總統大選，是她擔任黨主席的首要任務。惟兩岸政治論述，「九二共識」是兩岸溝通的首要政治前提，對岸不論是官方或民間白手套，對於一個中國原則絕不讓步。在北京甫結束的海峽兩岸社團交流節，曾擔任兩岸交流要角的高孔廉，建議雙方擱置政治爭議、進行務實交流，甚至回到九二共識前的「一個中國各說各話」也好。國民黨雖在野，但鄭對於「一個中國」的認知、論述或變化球式的表述，將嚴重影響對岸與國民黨對話和釋出政治善意的意願。

馬英九對於兩岸的一中論述，其實可以是「鄭主席」未來兩岸論述的基礎，鄭可以選擇「一個中國『繼續』各自表述」或其他對岸能接受之善意說法。高孔廉也表示，台灣當局應釋出善意，至少要展現民族同根、文化同源的認識，讓大陸看到兩岸之間並非隔絕的兩個體系。

事實上，從昨天習近平發給國民黨中央的賀電，與鄭麗文對中共賀電的回覆，雙方皆提到關於「中華民族」的論述，這或許會是國共未來互動的立足點。而要如何繼續對北京當局展現兩岸「同一中華民族與文化」的認同？會是鄭在兩岸溝通上要繼續慎重思考的課題。

原則確立之後的積極作為也很重要，例如郝龍斌在競選時提出要至北京設辦事處的主張，馬上引起陸委會副主委反對稱「兩岸之間的互動『官方對官方』才是最佳解。」當在野黨欲走在官方前頭，又是民眾希望或渴求有所作為時，執政黨必定打壓或不鼓勵，這卻更彰顯在野黨若能滿足大陸台商和民眾需求，「合規合法」在大陸設立服務單位，其實是一鞭先著的積極行動，能夠有效獲得民眾認同。

若考量北京的政治性過於敏感，那國民黨在上海、廣州、深圳等商業性較強的大都市設立服務處也未嘗不可。所謂「為官一任、造福一方」；若國民黨未執政就能大刀闊斧，先於執政黨而有實際服務兩岸往來的作為，服務在大陸的台商、台生、台民，乃至赴陸旅遊的台灣民眾，誰曰不宜？「在野一任」亦可造福一方！

西方俗語說，聰明到不願意碰政治的人，注定要被比較笨的人統治。鄭麗文絕非一個愚笨的人；既然已當選國民黨主席，選舉任務、政治議題和兩岸關係絕對是重中之重的要務，黨員展現的求新求變企望，端賴「鄭主席」具體實現了！