美「無王日」對抗「新王權」 守護民主

十月十八日，美國各地舉行「無王日」（No Kings）的大規模抗議活動，有數百萬人站出來表達對美國總統川普強硬政策的不滿。

美國獨立戰爭勝利，擺脫了英王喬治三世的統治，象徵人民主權的誕生，建立了一個由公民意志而非血統繼承所組成的國家。然而，兩百多年後，美國的政治生態卻陷入一個弔詭的局面；在兩黨政治、民主共和制度之下，美國卻反而培養出了一個比君主更難制衡的「權力結構」與「意識形態王權」。

美國歷史精神反對任何形式的集權、個人崇拜與終身權威。但在今日，這股精神卻被扭曲成一種「去權威卻又極端崇拜權力」的矛盾文化，「川普主義」的崛起就是最典型的例子。共和黨基層高喊「我們不要深層政府」、痛斥「華盛頓菁英」如同新貴族，卻又將川普視為救世主，如同一個自封的「人民之王」。在沒有國王的國家裡，美國人自己卻創造出一個「反王者的國王」。

另一方面，民主黨則以另一種形式實踐「反君主」化的精神，他們拒絕任何絕對價值，強調多元、包容、去中心，結果卻造成自由主義極權化。當極端的言論自由取代了道德審查、當歷史英雄被推倒、當國旗被質疑是否具有壓迫象徵，美國社會就不再有共同的價值，也不再有凝聚的信念。

如今美國陷入兩難，右派想立一位新的「反體制國王」，左派則要徹底摧毀一切權威；兩者看似對立，實則共同削弱了民主共和制度的基石─理性與妥協。當社會缺乏共同尊重的中樞與核心，政治遂變成信仰與仇恨的競技場。

民主制度的興起，原本是對君主專制的反抗，源於人民理性自治的設想。但現今的美國已把「反權威」變成了新的權威，把「自由」變成了混亂的理由。美國沒有國王，卻有一群想當國王的政客與媒體；沒有王冠，卻有無數人戴著自以為是的意識形態光環。

川普無疑是美國政治史上最具「君主特質」的總統，他藐視制度、輕蔑傳統、要求絕對忠誠，將國家機器視為個人延伸。他不信任國會、不尊重媒體、不容忍司法的制衡。

更重要的是，他把自己塑造成一種宗教式的存在，追隨者視他為「被深層政府迫害的救主」。而這正是美國這一場「無王日」運動所要對抗的，一個以民粹為武器、以仇恨為燃料的「新王權」。這場「無王日」運動並非由政黨發起，而是由各層民間力量構成，包括學者、記者、公務員、法院，甚至一部分理性的共和黨人。他們明白，若再讓川普以「人民的國王」姿態治國，美國的憲政體制將永久扭曲。

真正的民主不是找到一位「能替你思考」的領袖，而是找到一位堅持讓制度高於一切的領袖。當一個領袖試圖凌駕於制度之上，他已是個自封的國王；只是這次，這個國王不戴王冠，而是戴著「讓美國再次偉大」的紅帽子。