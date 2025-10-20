科技．人文聯合講座／來自北歐的祝賀電話

今年度的諾貝爾獎已經於日前陸續揭曉，依序為生理醫學、物理、化學、文學、和平及經濟學等六大獎項。在正式公布前，主辦單位會依近年慣例先打電話給得主，除了親口表達祝賀之意外，也能獲知得獎者第一時間的反應。

然而，由於致電時刻已是美洲的半夜時分，再加上詐騙及惡搞情事層出不窮，一通通來自北歐的祝賀電話常常碰了一鼻子灰，顯得相當吃力不討好。令人不解的是，在這資通訊科技相當發達的數位時代裡，象徵學術最高榮譽的諾貝爾獎竟以如此效率不彰，甚至略顯魯莽無禮的方式通知得獎者，實是折騰那些幸運的得獎者，以及那些德高望重的落選者。

今年度的生理醫學獎得主共有三位：布朗柯（Mary Brunkow）、藍斯德爾（Fred Ramsdell）、坂口志文，表彰他們在免疫耐受機制的開創性研究。當Brunkow的手機鈴響時，她看到了瑞典電話號碼，以為是SPAM（垃圾訊息），於是關掉手機，繼續睡覺。直到得獎名單公布後，美聯社攝影師半夜三點多趕到她家，想了解Brunkow聽到消息後的第一反應。敲門的時候，狗吠聲吵醒了她的丈夫，該攝影師隔著窗戶對著睡眼惺忪的先生說：「您的妻子剛剛獲得了諾貝爾獎。」

Brunkow最初的心情是既緊張又惱火，還有難以置信，後來意識到瑞典打來的那些未接電話並非垃圾信息後，心情立刻轉為喜悅。該位報喜的攝影師，當場目睹了Brunkow如何仔細檢視蜂擁而至的電子郵件、簡訊和電話。

另一位得獎者Ramsdell彼時正和太太在黃石國家公園附近徒步旅行和露營，順道進行數位排毒，讓手機處於飛航模式。諾貝爾委員會一直無法聯繫到這位免疫學家，但他們鍥而不捨，終於在瑞典凌晨時分聯繫上這對夫婦。Ramsdell被妻子的驚叫聲嚇一跳，他擔心妻子碰到灰熊，但意外發現竟是一則「灰熊讚」的消息，他獲得了諾貝爾獎。

第三位得獎者坂口志文也沒能在第一時間接通電話，直到諾貝爾獎公布後不久，諾貝爾委員會才再次聯繫上這位剛從研討會回來的新科桂冠學者。在電話中，坂口回想縱然許多人早已放棄該領域，但他仍堅持不懈聚焦於它的基本問題，終於在廿多年後得到解答。

凡此種種看來，在第一時間聯繫世界各地的諾貝爾獎得主，應是一件處處碰壁的苦差事。去年獲頒諾貝爾物理獎的深度學習教父辛頓（Geoffrey Hinton），接到來電時正旅宿加州的廉價旅館，沒有網路，電話線也不太好，他的第一個念頭是要怎麼確定這不是一通惡搞電話。

更有甚者，二○一六年諾貝爾文學獎得主巴布狄倫（Bob Dylan）多次拒絕接聽瑞典學院的電話，但最終還是回覆獲獎消息讓他「無話可說」，也很感激這份榮譽。一位瑞典學院成員稱他的沉默「不禮貌又傲慢」，殊不知本位主義的半夜來電又何嘗不是「不禮貌又傲慢」呢？

遺憾的是，二○一一年諾貝爾生理醫學獎的得獎者史丹曼（Ralph Steinman），不幸在諾貝爾獎公布的幾天前過世。那一通來自北歐的祝賀電話，可惜將永遠無法接通了。

（作者為台大資工系教授）