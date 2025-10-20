期待鄭麗文開創新局 團結在野

鄭麗文當選國民黨主席，對國民黨內來說，其實是屬於改革派與當權派的競爭，而不是青壯派與老人派的競爭，因為整件事情的癥結不是年齡問題，而是心態問題。不知道鄭麗文有沒有意識到，大批捍衛中華民國的支持者願意支持她，主要是希望她能引發國民黨內的變法維新，徹底洗刷陳舊老化的印象，帶領大家開展一番嶄新而活潑的氣息。

很多退伍軍人與眷屬，或來自眷村的父老兄弟姐妹，大家都對鄭麗文懷著高度期待，這些人甚至有高齡八十幾歲的老人家，他們希望國民黨能徹底擺脫民進黨意識形態的長期綁架，恢復中國人的認同。這些人不能理解，為什麼國民黨檯面上的要角們也不敢承認自己是中國人，無法明確地承認九二共識能促進兩岸和平；這群人希望國民黨恢復自己原本該有的黨魂。

有人質疑「鄭麗文當選是否將成國民黨的災難？」正如人不能沒有靈魂，黨不能沒有黨魂；國民黨再慘，都不會比失去黨魂來得更慘。如果沒有黨魂，卻變得和民進黨的主張無甚差異，大家還支持國民黨做什麼呢？

來自基層的普遍聲音是，希望國民黨恢復自己的中心思想，這些人集體「背叛黨的傳統風格」、集中選票投給鄭麗文；若說這股聲音「只」來自於黃復興系統，恐怕輕忽其背景的廣泛性。

有人或許擔憂「鄭麗文曾經支持野百合學運，後來加入民進黨，她是不可信任的人」。筆者與鄭麗文年紀相仿，深知活過那個時空，當年若沒有權貴背景，想要從政改變台灣的年輕人大概都會作出這種決定，這如何能變成「罪名」呢？蔣經國與李登輝都參加過共產黨，當年層峰都不把這視作問題了。反而，一個不願意被馴化、有長期抗爭經驗的人，願意回過頭來支持中華民國路線，這難道不值得期待？

又有人批評鄭麗文是「紅統」，筆者不明白這種說法的根據。鄭麗文願以九二共識框架與大陸對話，這有什麼問題呢？兩岸不該只有兵戎相向的選擇。當鄭麗文願意提到自己名字中的「文」，來自其父親對國父孫文的紀念，這感動許多中華民國派的支持者，大家期待鄭麗文當選黨主席能恢復黨魂、重振三民主義路線，呼喚年輕人轉向支持這個建國理想。

期待鄭麗文當選後，除了帶領國民黨打贏二○二六與二○二八大選，更期待鄭麗文能與黨籍乃至所有在野立委攜手合作，研究如何對去中化教育撥亂反正；並整合藍白政黨，攜手修正讓兩岸關係嚴重倒退的「國安五法」，讓兩岸關係正常發展。選舉已經結束了，由衷期望國民黨不要繼續花時間內鬥，而能團結對外，齊心拯救處於風雨飄搖中的中華民國。