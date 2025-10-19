兼顧務實交流與民意 考驗鄭麗文智慧

國民黨主席改選，鄭麗文以清新形象與改革決心勝出，為這個百年政黨開啟全新篇章。作為一位出身綠營的女性黨主席，鄭麗文的當選不僅是象徵性的突破，更代表國民黨可能出現根本變革與重新定位。然而在機會與希望的另一面，她所面對的挑戰與壓力也不小。

鄭麗文進入國民黨體系始於連戰，可謂是由連戰親自提拔。作為連戰政治思想的傳承者，鄭麗文對於兩岸關係，始終主張和平交流、互利互惠，延續連戰任內的「和陸」路線。因此她上任後，可以預期會積極尋求強化與大陸的對話機制，重新開啟過去國共平台與基層交流。然而，這樣的兩岸立場也勢必受到綠營與部分年輕族群的質疑與攻擊，鄭如何在「務實交流」與「不失民意」之間取得平衡，將是她政治智慧的重大考驗。

鄭麗文雖曾擔任立委，但未深涉黨務派系鬥爭，在黨內外都具有「沒有包袱」、「敢於突破」的形象。這樣的特質，讓她有機會推動國民黨的黨務改革，特別是組織鬆散、選舉動員無力、地方派系壟斷資源等問題。鄭麗文一向重視青年參政，她過去即鼓勵年輕世代發聲，提倡政黨應世代交替。在她主導下，未來國民黨有機會真正推動青年世代的拔擢與接班，包括開放不分區名單、地方提名等制度性改革。

自二○二四總統選舉結束後，「藍白合」話題持續延燒。鄭麗文與柯文哲都屬於「非傳統」路線，在立場與語言上更能溝通互動；鄭的當選，有望重新搭建藍白間的對話橋梁，若能推動實質合作，將有利於泛藍陣營的整體策略布局。

鄭麗文能否成功領導國民黨，第一步就是必須迅速整合選舉過程中的黨內裂痕。鄭麗文上任初期，必須展現包容姿態，主動拜訪黨內重量級人士，透過職位安排、黨務分工，尋求合作空間。同時，必須傳達不秋後算帳、團結為先的訊號，才能讓全黨上下對未來有信心。

國民黨向來依賴地方派系與軍系組織，但這些傳統資源在歷經數次敗選後早已出現裂痕與世代斷層。在地方派系方面，鄭需在改革與妥協之間取得平衡，既要打破地方包山包海的壟斷，又不能完全切割；在軍系方面，原黃復興系統在此次黨主席選舉中也呈現世代分裂，鄭麗文必須善用新生代軍人背景的幹部，並妥善安撫老將，以達到世代融合。

在選舉落敗、黨產凍結、黨員老化的三重壓力下，國民黨黨務經費困境已是迫在眉睫；然而，籌款過程中也潛藏另一個風險：如何避免受特定金主干預。鄭如何在接受企業捐助的同時，堅守黨的自主性，將是一道重要的政治倫理考驗。