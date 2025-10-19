鄭麗文當選 兩岸和平見曙光

鄭麗文當選中國國民黨主席有兩項具加乘效用的原因，一為提出中國國民黨該有兩岸政策，並將以此正面出擊民進黨的務實台獨路線，以期在執政後讓兩岸關係重返和平發展的道路。其次，本人主持的基金會日前做過「研究內參」民調，在認為「誰最有能力鬥贏民進黨」？百分之卅七的黨員認為是鄭麗文，郝龍斌的只百分之十五。

國民黨黨員較相信鄭麗文有帶領國民黨重返兩岸和平的戰鬥力，或至少她有心回到正確的路線。政黨要贏得執政權才能實現黨的理想和政策，但國民黨過去常不以黨的理想及政策爭取選民，甚至還漸向民進黨的台獨立場靠攏，並辯稱要先贏得政權才有實現的機會。此一弔詭的老問題，在鄭、郝競爭中更為凸顯。

以國民黨兩岸政策的「現狀」為基準，尤其還是針對民進黨的務實台獨路線而言，鄭麗文的政見是要「正面出擊」，郝龍斌則為「維持現狀」；弔詭的是，若以中國國民黨的傳統和黨章規定為準，鄭麗文卻又是「反動派」，郝龍斌則為「革命派」。

簡單說，郝龍斌的主張，易被解讀為政策要貼近民進黨引領出的主流民意，才較有機會贏得執政；鄭麗文的主張則認為，要積極引領國民黨原本的理念和政策成為主流民意，以此贏得政權，才能讓兩岸關係重返和平發展的道路。

鄭麗文宣布參選後，就高喊要以「中國人」認同贏得執政，並主張要堅持九二共識作為兩岸和平發展的政治互信基礎，進而使台灣能「站在巨人的肩膀上傲視全球」。這些政見對多年來的國民黨而言，雖然黨章前言揭示「追求國家富強統一之目標，始終如一」，卻早已「備查」。

郝龍斌的兩岸政策路線，則儘量閃避或在被動因應時模糊以對。因此，他才會因應選情舉行記者會說明兩岸政策，並表達了易被解讀為傾向民進黨立場的政策，例如不認為中華民國就是「中」，甚至還為「互不隸屬的兩國論」推進一步；「台灣不獨，大陸不武」雖是馬英九競選總統時的主張，但他是向選民訴求他不是台獨、故中共不會對台動武。然而，郝龍斌卻要求中共向台灣對此做出宣示，為何不疾呼反台獨，並說明他如何能讓台灣不獨？

此外，郝龍斌雖指出兩岸不是「國與國的關係」，但仍要求大陸當局應「正視而且承認中華民國存在的事實」。「正視」說源自李登輝總統一九九九年國慶文告，可謂是表述「特殊兩國論」的簡化版。民進黨自蔡英文執政後，就把「正視」說用來對抗「一個中國」原則，國民黨在野時也將之納入黨的兩岸論述中。然而，九二共識核心內涵是承認只有「一個中國」，但擱置誰代表「中國」的爭議。如今賴清德已承認「中華人民共和國」才是「中國」，郝龍斌加碼要求大陸當局承認中華民國存在的事實，豈不等於是主張台獨化中華民國的「華獨」？

鄭麗文的當選讓重返兩岸和平發展看到了曙光，雖然以國民黨的結構來說難度不小，但終究仍是個希望的開始。