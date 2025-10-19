星期透視／川普霸凌與關稅戰的極限

川普擔任總統以來，將關稅當成大棒對世界各國極限施壓，堅持「美國第一」威鎮四方、霸凌天下！他不容許對方反制，如果不肯屈服的話，必將遭致更慘痛的制裁。

但現在情勢變了，在中國近日宣布對稀土出口實施大範圍限制後，川普揚言將祭出百分之百的關稅報復，而中方的回應是「打，奉陪到底」！隨後，川普有意降溫也表達了緩和之意；但不旋腫間卻又盛氣凌人，表現出強烈憤怒的情緒。這是霸權盛極而衰、日薄西山，動輒狂暴反彈的真實寫照。

十月十四日，川普在「真實社群」（Truth Social）上抨擊中國大陸竟停止採購美國黃豆，這是「經濟上的敵對行為」已導致美國農民陷入困境，必將遭致強烈的反制！他說：「我們正考慮停止與中國在食用油和其他貿易方面的業務往來，作為報復。」但他卻忽略了中國雖然是重要的大豆進口國，卻不是主要的豆油出口國，美國從中國進口不多的豆油，拒買行動不會構成威脅。很顯然，幕僚團隊未幫他準備好足夠的威懾力量。

在過去一年裡，美國對中國的大豆銷售量是二二四八萬噸，占中國進口大豆總量百分之廿一，現在卻都轉向巴西、阿根廷等國購買了。這是針對美國高關稅政策的反制措施，直接影響到過去積極支持川普的中西部農民，包括伊利諾、愛荷華、明尼蘇達、印地安那、俄亥俄、南北達科他、內布拉斯加等農業州的選情，一共有卅多萬個大豆農場，直接農業損失在美元一二六億至一七二億之間。據估計，今年的美國對華農業出口將比前一年降低三成左右，還且還會連帶的弱化周邊其他產業，如運輸、港口、存儲設施等。由於中國人口與市場規模巨大，美方在短期內很難找到合適的替代者，目前只有以「為農民提供政府補貼」暫時應急。

川普本人的理念是「關稅無所不能」。他以為既然美國是全球獨霸，許多國家又想把東西賣給美國，就一定可以藉「萬能的關稅」手段對各國極限施壓丶予取予求。但他卻忽略了以下的事實：

一，今年上半年，中國製造業增加值占全球百分之卅四，超過美日德三國的總和。

二，中國大陸產業覆蓋了聯合國產業分類的全部四十一大類，而且新質生產力表現傑出。在新能源汽車部分占全球比重超過六成；在光伏產業方面組件產量占全球八成，綠色船舶訂單占全球七成四；高鐵部分營運里程逾四萬五千公里，占全球七成；工業智能化部分占全球總量四成。儘管大陸目前在高端芯片、工業軟件、精密部件、關鍵材料等方面仍存在短板，但已非吳下阿蒙，不是美國動輒以制裁威嚇足以成事的。

三，今年前八個月裡，中國對美出口下滑約百分之十六，但對歐盟、東協、非洲的出口卻高速增長，整體出口增長百分之七。其中機電產品占出口總額六成，高端裝備，儀器設備的增速也超過一成五。這充分反映中國產業的高度韌性，並非美國的關稅壁壘所能阻擋。

這是川普的失算、暴怒和錯估形勢，也反映出當前美國霸權面臨的實質困境。（作者為政治學者、中流基金會董事長）