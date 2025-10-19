名家縱論／TikTok16禁 是解方或徒勞？

八月一名法國知名網紅ＪＰ，在直播平台Kick進行長達約三百個小時的馬拉松直播後，因身體不支，在鏡頭前當場去世。悲劇震驚法國，也讓人重新審視網路直播亂象。

ＪＰ之死，突然讓大人世界發現他的言行光怪陸離和暴力內容，五十萬訂戶青少年占多數，但Kick不僅沒有足夠的年齡驗證和防護機制，還將這些暴力影像在正規頻道甚至以日常節目形式播出，青少年正是暴力娛樂內容的主要目標。

ＪＰ之死也讓法國議會委員會建議，應禁止十五歲以下兒童使用社群媒體，並對十五至十八歲的青少年實施夜間「數位宵禁」。

最近全世界更矚目的是，澳洲即將於十二月實施十六歲以下禁用社群媒體，所有主流社群平台如TikTok、ＩＧ、臉書全部在列，連ＹＴ也難免。澳洲是全世界首個大規模禁止青少年用社媒的國家，更因高達七成七家長支持這項禁令，讓政府很有底氣。

近年英法日等先進國家無不致力於保護兒童上網安全，無論立法或政策都愈來愈嚴。

英國七月上路的兒童網路安全法，重點在認證年齡、預防有害內容、加強平台保護兒童上網安全責任，不讓演算法推播傷害的內容給青少年，並且盡快下架處理有害內容。日本要求平台服務商落實過濾機制，結合學校教育，讓家長取得控制權，並設置政府熱線。法國、丹麥考慮限制十五歲以下兒童使用社媒，西班牙已針對十六歲以下提案，要求由監護人授權使用。

反觀很少對兒少上網權益發言的數發部十五日表示，將研擬限制國中小學校WiFi不得連線TikTok，來維護兒少身心健康。引起批評。

二○二二年十二月，數發部曾提出禁抖音，當時提出「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，執行對象是政府機構，未對兒少上網安全置喙。

綠媒近日另一篇報導標題，「TikTok洗腦多恐怖？加國媒體警告：台灣年輕人不再認為中國危險」，提到加拿大廣播公司近日對兩岸議題撰寫專欄，採訪相關人士和幾個青少年、大學生。專欄表示，中國對台威脅升高，新一代的年輕人卻不再那麼相信中國會構成危險。認為這對台灣是個問題。

數發部應不應該重視兒少上網安全？當然應該。不過以往為此議題發聲的多是衛福部或ＮＣＣ，不得不令人懷疑數發部是真關心或為了認知作戰？

全球多份研究報告直指：TikTok短影音內容和演算法，帶給青少年極多不良影響。七、八月間，國際非政府組織Global Witness研究人員在TikTok用四個假帳戶成功假冒十三歲青少年，即使開啟「限制模式」，並未真正如TikTok所言能防止用戶看到成人主題或「性暗示內容」。用戶從「你可能喜歡」還是看到推薦的性暗示甚至露骨的色情影片。因影片嵌入到其他無害內容，規避了審核。

台灣青少年怎麼看短影音？

我的學生楊莉莉對北市十所高中五五六名學生調查，最常用的短影音是ＩＧ（逾八成），其次是YouTube的七成五，第三是Threads（五成），TikTok的使用占三成。使用短音最多的活動：六成是唱歌，其次看影視娛樂，再次看跳舞、電影片段、動漫卡通和搞笑影片，主要是娛樂掛帥。四成高中生擔心看太多短影音影響成績，但有六成高中生說，如果無法滑短影音，覺得難受不安或煩躁，這些現象確實值得重視。

事實證明，短影音不再是單純的社群平台，青少年常說是「精神休憩的所在」。短影音的爆發，滿足當代人的碎片化需求，數發部如果真的關心兒少上網安全，就要提出像英法日的全面政策配套，而不是針對特定對象的數位隔離，那只是見樹不見林的徒勞。

社群媒體是巨擘，不是壽山的猴子。各國政府雖然八仙過海，拚命要治TikTok，但是一直找不到「捆仙繩」，這問題，真的沒有那麼簡單。（作者為政大傳播學院教授）