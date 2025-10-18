投下這一票 終結綠濫權

今天國民黨主席選舉投票，這場選舉牽動著台灣的未來。身為曾經是這個大家庭一分子的失聯黨員，有些話，如鯁在喉，不吐不快！

這次國民黨主席選舉參選人數眾多，選情緊繃。檯面上六位參選人鴨子划水，拚搏較勁，氣象一新。鄭麗文、郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘。鹿死誰手？猶未可知！

稍早之前，看到國民黨主席選舉的相關新聞報導，因風災及多位參選人告假，導致原定的辯論會、政見發表會場次取消或大幅縮減；加上參選同志各種隔空放話，原本大罷免後士氣一振的大好形勢再次受挫，貽笑大方、徒增負評，社會觀感不佳，應驗了台語「好好鱟刣甲屎那流」這句俗話！

尤有甚者，近日竟然在缺乏直接證據的情況下，憑空指控中共介選，並稱對手發動網軍攻擊，散布不實民調云云。檯面上大家把手言歡，相敬如賓，檯面下卻是笑裡藏刀，暗潮洶湧；一場黨主席選舉，演變成同室操戈，兄弟鬩牆，親痛仇快，莫此為甚。選舉過後，亟待求同存異，修補裂痕，這恐怕還需要多一點時間。

即將產生的新任國民黨主席有幾項迫在眉睫的重要任務，首先是要能維持黨務順利運作，財務調度健全暢通；再者應該具備優質的謙卑領導風格，傾聽基層民意，廣納建言；更重要的是，要能發揮戰鬥力，對外整合號召，團結各界力量，集思廣益。

這次登記參選國民黨主席的每一位參選人都是戰將。可惜的是，戰力有餘，團結凝聚向心力卻不足。一位適格適任的領導人，必須要能夠運籌帷幄，調和鼎鼐，領導統御，團結全黨上下，帶領整個團隊同心協力，同時也是要能統領各路將帥的上將之才。

面對民進黨蔡英文、賴清德政府執政近十年來的一黨獨大，有恃無恐、失德亂政，環顧當前台灣社會，司法偏頗扭曲，能源政策囿於意識形態，黨同伐異任人唯親，文官體系荒腔走板，台灣社會脫序疲軟無力，此誠為台灣危急存亡之秋。

新任國民黨主席，必須有能力帶領國民黨打贏明年九合一基層選舉，二○二八總統國會大選，讓國民黨能夠重返執政，撥亂反正，維持台海穩定，促進兩岸和平，加強經貿文化交流，帶領國家繁榮昌盛，社會安定，人民安居樂業。希望台灣能早日終結民進黨濫權專政，各黨員手中的這張選票，準備好了嗎？