國民黨拚執政 先擺脫醬缸文化

聯合報／ 王清厚／退休人士（台中市）
國民黨主席選舉投票，圖為日前黨主席選舉舉辦政見發表會，候選人張亞中（左起）、蔡志弘、羅智強、郝龍斌、鄭麗文、卓伯源都出席開心合影。記者劉學聖／攝影
國民黨主席選舉今日投票。日前各參選人卯足全力，卻傳出中共介入的說法。國民黨長期自認深受民進黨「抹紅」之痛，卻在此次黨主席選舉投票前夕，發生自家人抹紅自家人、對自己同志扣帽子的事件，民進黨心裡恐暗自竊喜，親痛仇快。國民黨部分人士只為黨主席之爭便不擇手段，令人痛心。

國民黨主席選舉有重大至中共非介入不可嗎？此並非總統大選，對如今的兩岸政策並無重大影響力。說穿了，還是國民黨內的醬缸文化，行之久遠，爭相奪利，坐享其成；只圖謀自己利益，容不得他人出人頭地，心胸狹窄、唯我獨尊。因此黨的聲勢看好時，黨內人士紛紛群起爭利，想分一杯羹。

此次黨主席要志在贏得明年及二○二八兩次大選，勢必要能讓藍白合才能政黨輪替；外界自會期待，國民黨新主席要能親近白營及其支持者、獲取信任，因此筆者認為應以較能與年輕支持者溝通者為宜。

另外，此次國民黨主席選戰，竟然還出現要求國安單位介入調查抹紅案，未免有些天真，讓與國民黨對立的民進黨乤付介入調查黨內選舉有無「中共同路人」，無論結果為何都將傷害國民黨。只是黨主席之爭，竟連請鬼拿藥的手段都出籠，有必要嗎？

薑雖是老的辣，但百年老店能否擺脫醬缸文化？也很重要。國民黨若還沉浸在過往的醬缸文化裡自得其樂、自以為是，真別想要政黨輪替了！

