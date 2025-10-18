聽新聞
喊通共行內鬥 缺乏對戒嚴反省

聯合報／ 史學勤／白色恐怖政治受難人家屬（台北市）
國安局長蔡明彥表示，國安局蒐集到Youtube上有23個帳號、200多部影片，Tiktok上也有1000多部影片討論國民黨主席選舉。圖／聯合報系資料照片
今天國民黨主席選舉投票。回望此次選舉，本來只是一黨之事，但竟然問題一再擴大，甚至有候選人指控中共介選，要國安介入調查。作為有戒嚴受難者的家族，必須出來呼籲：別再用「通共」名義來內鬥，這不但暴露對戒嚴歷史缺乏反省，也與支持者的期許背道而馳。

我的父親史庭輝與大舅簡永松，都是在戒嚴時期因政治罪名被抓去坐牢，我們家是可查證的政治受難家屬，因此對「沒有證據就叫情治單位出動」格外敏感；更令人震撼的是，這樣的言論竟出自在野黨。

我們家的戒嚴經驗，不是道聽途說，而是親身經歷。每當有人以「抓共匪」式標籤動員，把原本只是政黨內部紛爭升級成「國安事件」，我們心裡都會一緊：這不就是當年把許多台灣人送進牢房的那套邏輯嗎？

政治整肅的記憶一直是台灣歷史的傷痕。今年李友邦將軍遇害已經滿七十三年，當年的李友邦將軍帶領的台灣三民主義青年團，原本是台灣省黨部最主要的派系，是眾多台灣本地菁英的選擇，卻在白色恐怖中被政治整肅，不但李友邦將軍被槍決，各縣市主管也多人被殺被關。很多人也無法忘記，孫立人將軍曾被以「部下通共」為由遭軟禁多年。如今，國民黨部分人士竟因黨內選舉，便以通共指責黨內同志、用抹紅作為選舉策略，格外諷刺。

傳出中共介選後，國安局長蔡明彥表示，有約廿三個Youtube帳號傳散兩百多部影片，一半以上定位皆在境外。但別忘記，時代變了，這是個連老人家都在學習當直播主的時代。網路翻牆工具氾濫，使用跨區服務的年輕人都用過所謂的「境外ＩＰ」。看似頭頭是道的「通共證據」，其實新時代普及的網路工具就能夠做到。期望國民黨別忘記，新任黨主席的任務是要帶領藍軍贏得選舉，而藍營支持者期望的是團結一致的新氣象。

