九十高齡媽媽的身心障礙證明快到期了，區公所通知要換發。媽媽是五年多前中風，從此臥病在床，生活不能自理。不知道為什麼政府對我媽媽的身障狀態這麼有信心，就怕她突然不需要列為身障人士，兩、三年定期要換發，而且換發的流程非常折騰！

我需要拿舊的身障證明，到區公所社會科請領身障鑑定，第一關就是要兩張照片。我媽媽已經沒有辦法維持同一個姿勢超過十秒，怎麼照？請工作人員翻拍舊照片，他叫我回家翻拍並洗出來、下次再來。

拿到鑑定後，又要交給地區醫院級以上的醫生填表，然後要約時間和社工會診。這家醫院的社工很忙，每個星期只有一個上午有空，可想排時間有多困難。

這段期間，我跑了兩趟區公所，推著媽媽去醫院兩次，每次帶媽媽出門都像搬家一樣必須帶齊各類用品，然後會得到一張展期的身障證明。想想過一陣子又要重來一遍，重新鑑定。有沒有人可以告訴我，九十高齡的身障人士突然不身障的機率到底有多高？