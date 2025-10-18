勞工有恙 老闆可更有人情味

長榮空姐抱病服勤發生悲劇後，讓不少人開始討論：除了喪假、生育假、公假及特休等假別外，請不得已的「病假」是否能拿全勤獎金？並且，既然勞動部長洪申翰也表明「全勤獎金屬工資一部分」，是否能依「比例制」對請半天、一天、兩天事假及病假者，發與「比例制」的全勤獎金？

開飲料店多年的朋友說，其實就是看老闆對待員工的心。她說，飲料店的僱用人員少，因此非常怕員工請事、病假，因此她將每月的全勤獎金設為三千元，幾乎已達月薪資的十分之一，就是盡量要穩定第一線人員的人事。但她說：「人是肉做的，生病總是難免。」因此，員工因身體不適需就診請假，她會包三千元的慰問金給員工；員工因要帶孩子看病而請事假，也發一千元的慰問金。

她說，給員工的病假慰問金一年最多就給三次，給員工家人的慰問金一年最多就給兩次。因此雖然取消了員工的全勤獎金，但員工都沒有反彈，而且員工的穩定度與工作忠誠度非常高。

她說，在人員編制不大的小店，或許就能多了許多彈性與人性。在長榮那麼大體制、有各種不同類型員工的企業，或許許多規章制度就難免僵化。但事在人為，只要公司體諒員工，多樣的做法還是可讓員工感受溫馨。

洪申翰表示，勞工請病假卻被沒收全勤獎金不合理，將透過制度性要求保障勞工權益。洪部長如此強調，會不會因此讓現有全勤獎金的公司乾脆取消，免得被勞動部稽查？當然，若取消的全勤獎金歸入制度性的每月薪資，也是好事一樁；若歸入年終獎金或節日禮金、年中分紅等也是好事，就怕一年下來員工可能難免損失。

勞動部難以法律規定資方，讓「全勤獎金」成為勞工法定薪資的一部分；若勞動部無此能力又強權介入，以後若有公司取消現有的全勤獎金制度，因而讓勞動者的每月實質薪資減少，勞動部難保不遭批評。

制度都是僵化的，資方要激勵勞工對公司認真、盡職的做法是多元的，只要資方有照顧勞工的心且夠溫暖，自然也會有變通方式。當然，對於只以利潤考量的無良資方，勞動部及相關單位要鼓勵其員工吹哨，對於苛扣加班費和無薪加班的資方要稽查開罰。此外，勞動部可多表揚能溫馨照顧員工的資方，一則讓其他資方借鑑；二則透過正向的表揚與獎勵，形成資方願多花心思照顧勞工的正向風氣，創造勞資和諧與雙贏的社會。