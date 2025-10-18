聽新聞
堰塞湖土石仍有致災風險 不可輕忽

聯合報／ 游威耀／應用地質技師、新北市應用地質技師公會理事長（新北市）

花蓮光復鄉才剛受堰塞湖洪災，昨花蓮太魯閣燕子口又發現堰塞湖，相關單位嚴陣以待；又因有新颱生成，光復災區今天下午也將實際演練三階段疏散撤離。

在台灣這樣地形陡峭、氣候多雨的環境中，颱風與豪雨是上游崩積土體輸送入海的主導力量。當颱風豪雨發生時，崩積土體因滲水而軟化，孔隙水壓上升，使得土體抗剪強度顯著降低；同時，表層逕流對坡面造成切蝕，坡腳淘刷更進一步削弱邊坡穩定性；此外，地下水位上升也會促使潛在弱面沿滑動面產生滑動。當這三種作用加乘時，極易造成崩積土體被大規模沖刷與搬運。

根據經濟部水利署《一一三年台灣水文年報》資料，花蓮溪花蓮大橋測站顯示，該年最大輸砂量發生於十一月康芮颱風期間，而最小輸砂量則出現在七月；颱風豪雨所造成的輸砂量與平日相比，兩者差異高達數千倍。

近日媒體報導，馬太鞍溪堰塞湖區域內仍殘留約一點一億立方公尺鬆散土石，更不論已經在中下游墊高河床的沉積土石。這些土石未來極可能須仰賴後續颱風豪雨事件逐步沖刷入海。然而，如此龐大的土石量勢必需多次颱風豪雨方能搬運完成，也可能引發泥石流或土石流，甚至導致鬆散土石再次滑動並堵塞河道，形成新的堰塞湖。這些現象都將使光復鄉等地區處於高度致災風險之中，預警和撤離務必要落實，以避免再次造成人命損傷。

易言之，我們不能寄望每一次颱風豪雨都「恰到好處」地帶走土石而不釀災，唯有充分準備，才是確保安全的唯一途徑。至於對堰塞湖上游區塊，建議地質面向的應對方案如下：

一，地質勘查：從空拍影片觀察到很多岩體裸露狀態，易使風化作用加劇。馬太鞍溪上游屬片岩區，片理明顯，若和坡向一致，即具有層面滑動的條件，加上大雨容易滲入片理和雲母片岩遇水容易軟化兩項條件，後續颱風豪雨可能誘發岩體深層滑動。故建議派遣地質技師團隊前往堰塞湖現地調查，確認上游邊坡的地質、構造與穩定性，評估是否有生成新崩積物的可能性及其範圍規模。

二，監測作業：除水位監測外，每次豪雨或地震過後，利用空拍機監測地形與地貌變化，掌握堰塞湖的變動情況。

三，模擬分析：進行極端情境模擬，評估堰塞湖崩積土石受颱風豪雨造成潰決，土石流對中、下游的衝擊範圍與程度，據此規畫安全溢流路線並檢核下游橋樑結構的抗災能力。

四，植生保護：長期考慮坡面採用無人載具進行植生噴播作業，在崩積土石或薄層覆土區形成植被覆蓋，以減緩坡面沖蝕與風化侵蝕。對裸露岩石部分，則應先設置粗糙化處理或人工裂溝以利基質附著，再以無人載具進行植生噴播。

馬太鞍溪上游目前雖表面穩定，但地質基盤屬片理發達區，土石壩體鬆散、堆積量大、地下水滲流強，複合性致災可能性高。潛勢雖暫時受控，但隱藏危險仍在，所以希冀政府相關單位詳盡調查，並據此進行各項防災措施，以保障人民生命財產之安全。

