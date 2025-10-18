聽新聞
0:00 / 0:00

再撐一下 毀了勞動尊嚴

聯合報／ 翟敬宜／高教工會副理事長（台北市）
長榮航空孫姓空服員病逝，長榮航空昨天舉行記者會，長榮航總經理孫嘉明率高階主管公開鞠躬道歉。記者曾吉松／攝影 曾吉松
長榮航空孫姓空服員病逝，長榮航空昨天舉行記者會，長榮航總經理孫嘉明率高階主管公開鞠躬道歉。記者曾吉松／攝影 曾吉松

近日長榮空服員抱病執勤後不幸過世、家屬還被公司追討請假證明，引發輿論對勞權的討論，長榮航空高層昨天也集體鞠躬道歉，並承諾一周內完成調查。此事就算是「太巧合的疏失」，勞動環境不良已讓品牌觀感跌到谷底。

無數勞工都有過帶病帶傷「再撐一下」的經驗，因為太多主管的口頭禪都是「你要對薪水負責」。勞工不願被當薪水小偷，只好再撐一下；但代價有多高，只在倒下的那一刻才知道。社畜的血汗故事讓不少年輕世代寧願斜槓也不進公司，或很難長時間留在組織。企業喊缺工，但能不能招募到好人才，跟勞動權益的保障高度相關；資方願意遵守法規制度，戒慎恐懼於不可濫權、以免風險太高損失太大，才能取得員工信任。

但友善環境並不常見，進入職場，唯一能自保的是帶著勞動意識上班。知道法律賦與你的權利有哪些，資方不能踩的紅線是什麼，以及萬一「遇人不淑」碰到惡劣上司，要怎麼善用權利保護自己。

只是台灣的上班族對勞權二字非常有距離感，怕問出讓上司或人資尷尬的問題會被貼標籤。主管動不動喊「團結」，在一些時候不過是情緒勒索，要你從眾別唱反調，再唱就等著黑掉。

巨大的沉默螺旋裡，有權利意識的人往往比較辛苦寂寞，但這並不是你的問題，而是太多人只想求個平安，放棄激活自己的權利腦。很多勞工團體、教育團體，經常四處奔走進行「勞教」（勞動教育），就是要讓更多人知道：你去上班，是用能力有尊嚴的換得薪資，法律為了替你維持尊嚴，設了各種邊界，保障你的勞動權益。你必須學會使用，不讓它睡著。

有勞動意識並不等於造反，只要你依法可以表示不同意，就不必為了團結的假面，犧牲工作權益與身心健康。你的堅持，也可能會漸漸影響周邊同事。勞動的內涵、制度法規的與時俱進、人力資源的提升，對國家社會力和產業發展太重要，政府必須培養更多具備專業思維及能力的新一代，成為勞動環境中的倡議者、實踐者和改善者。

遺憾的是，全台極少數設立勞動系的私立大學，近日傳出因招生情況不理想可能廢系的消息。空服員猝逝和大學勞動系搖搖欲墜，是加乘效應的警示：勞動尊嚴與勞權意識的備受輕忽已到邊界，政府必須透過法律制度與教育，讓它成為所有企業組織和勞工的「通識課程」。現在不做，最切身的危機就是我們的下一代，將會更容易遇到視血汗為理所當然的霸凌環境，受到影響深遠的傷害。

延伸閱讀

老師也恐懼請假 代理教師工會籲教育部廢除懲罰性規定

長榮空服員抱病值勤離世 桃產總獻白玫瑰籲政府重視修法

空服員過世還被追討請假證明 長榮晚間道歉了

長榮空服員病逝震撼業界 作家揭體制鏽蝕：敬業被制度掏空

相關新聞

堰塞湖土石仍有致災風險 不可輕忽

花蓮光復鄉才剛受堰塞湖洪災，昨花蓮太魯閣燕子口又發現堰塞湖，相關單位嚴陣以待；又因有新颱生成，光復災區今天下午也將實際演...

勞工有恙 老闆可更有人情味

長榮空姐抱病服勤發生悲劇後，讓不少人開始討論：除了喪假、生育假、公假及特休等假別外，請不得已的「病假」是否能拿全勤獎金？...

換發身障證明太折騰

九十高齡媽媽的身心障礙證明快到期了，區公所通知要換發。媽媽是五年多前中風，從此臥病在床，生活不能自理。不知道為什麼政府對...

再撐一下 毀了勞動尊嚴

近日長榮空服員抱病執勤後不幸過世、家屬還被公司追討請假證明，引發輿論對勞權的討論，長榮航空高層昨天也集體鞠躬道歉，並承諾...

投下這一票 終結綠濫權

今天國民黨主席選舉投票，這場選舉牽動著台灣的未來。身為曾經是這個大家庭一分子的失聯黨員，有些話，如鯁在喉，不吐不快！

國民黨拚執政 先擺脫醬缸文化

國民黨主席選舉今日投票。日前各參選人卯足全力，卻傳出中共介入的說法。國民黨長期自認深受民進黨「抹紅」之痛，卻在此次黨主席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。