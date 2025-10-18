再撐一下 毀了勞動尊嚴

近日長榮空服員抱病執勤後不幸過世、家屬還被公司追討請假證明，引發輿論對勞權的討論，長榮航空高層昨天也集體鞠躬道歉，並承諾一周內完成調查。此事就算是「太巧合的疏失」，勞動環境不良已讓品牌觀感跌到谷底。

無數勞工都有過帶病帶傷「再撐一下」的經驗，因為太多主管的口頭禪都是「你要對薪水負責」。勞工不願被當薪水小偷，只好再撐一下；但代價有多高，只在倒下的那一刻才知道。社畜的血汗故事讓不少年輕世代寧願斜槓也不進公司，或很難長時間留在組織。企業喊缺工，但能不能招募到好人才，跟勞動權益的保障高度相關；資方願意遵守法規制度，戒慎恐懼於不可濫權、以免風險太高損失太大，才能取得員工信任。

但友善環境並不常見，進入職場，唯一能自保的是帶著勞動意識上班。知道法律賦與你的權利有哪些，資方不能踩的紅線是什麼，以及萬一「遇人不淑」碰到惡劣上司，要怎麼善用權利保護自己。

只是台灣的上班族對勞權二字非常有距離感，怕問出讓上司或人資尷尬的問題會被貼標籤。主管動不動喊「團結」，在一些時候不過是情緒勒索，要你從眾別唱反調，再唱就等著黑掉。

巨大的沉默螺旋裡，有權利意識的人往往比較辛苦寂寞，但這並不是你的問題，而是太多人只想求個平安，放棄激活自己的權利腦。很多勞工團體、教育團體，經常四處奔走進行「勞教」（勞動教育），就是要讓更多人知道：你去上班，是用能力有尊嚴的換得薪資，法律為了替你維持尊嚴，設了各種邊界，保障你的勞動權益。你必須學會使用，不讓它睡著。

有勞動意識並不等於造反，只要你依法可以表示不同意，就不必為了團結的假面，犧牲工作權益與身心健康。你的堅持，也可能會漸漸影響周邊同事。勞動的內涵、制度法規的與時俱進、人力資源的提升，對國家社會力和產業發展太重要，政府必須培養更多具備專業思維及能力的新一代，成為勞動環境中的倡議者、實踐者和改善者。

遺憾的是，全台極少數設立勞動系的私立大學，近日傳出因招生情況不理想可能廢系的消息。空服員猝逝和大學勞動系搖搖欲墜，是加乘效應的警示：勞動尊嚴與勞權意識的備受輕忽已到邊界，政府必須透過法律制度與教育，讓它成為所有企業組織和勞工的「通識課程」。現在不做，最切身的危機就是我們的下一代，將會更容易遇到視血汗為理所當然的霸凌環境，受到影響深遠的傷害。