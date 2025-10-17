輝達計畫在北士科Ｔ17、Ｔ18基地設立海外總部，但因該基地已經公辦設定地上權予新光人壽，其權利歸屬與權利移轉均受制於公法契約之高度管制，故北市府無法同意直接轉移給輝達，否則涉及圖利，因此輝達總部用地至今無法定案。對此見解，本人無法贊同。

最高法院九十一年度台上字第六○○六號刑事判決載明：「按公務員之行政行為，本即有導致相關人民獲利或不利之結果，是不能單純以公務員之行為已使人民獲得利益之結果，反向推論而謂該行政行為即為圖利行為。…」依上判例，北市府與新壽所訂的地上權契約，固然有約定完成建築物後才能移轉地上權，但契約本可修改或取消內容，若說修改契約就是圖利罪，如何成立？

輝達屬意北士科Ｔ17、Ｔ18基地設立總部，這對台灣甚為重要，修改契約有何不可？何況新壽移轉地上權，北市府不必支付任何款項，對北市也不見得不利。

考慮的時間不多，筆者建議不妨由北市議長出面召集北市府與新壽共商解決之道，縱使輝達要與會也無不可，希望地上權卡關問題能順利解決。